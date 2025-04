Przyszedł do jego domu, żeby go zabić. Prokuratura zdradziła tło konfliktu

Podczas awantury rodzinnej w Rytrze mężczyzna został ugodzony nożem. Poszkodowany znalazł się w stanie bezpośrednio zagrażającym życiu. Prokuratura Rejonowa w Muszynie prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sprawcy grozi nawet dożywocie. Jak podaje prokuratura, tłem konfliktu były sprawy rodzinne.

Do zdarzenia doszło 13 kwietnia 2025 roku. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledztwa, Wojciech P. przybył do domu należącego do pokrzywdzonego, gdzie doszło do ostrej wymiany zdań. W trakcie kłótni Wojciech P. zaatakował pokrzywdzonego nożem. Obaj mężczyźni znajdowali się pod wpływem alkoholu.

W wyniku zadanych ciosów ostrym narzędziem, pokrzywdzony doznał ciężkich obrażeń ciała, które lekarz zakwalifikował jako stan bezpośrednio zagrażający życiu. Funkcjonariusze policji, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, natychmiast zatrzymali sprawcę.

Po wszczęciu śledztwa, prokurator z Prokuratury Rejonowej w Muszynie przedstawił Wojciechowi P. zarzut usiłowania zabójstwa. Jest to czyn zagrożony karą dożywotniego pozbawienia wolności. Zgodnie z decyzją sądu Wojciech P. został aresztowany na trzy miesiące.

