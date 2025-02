Rzeczniczka groziła dziennikarzowi TV Republika? Prokuratura podjęła decyzję

Co dalej z remontem Jaskółczego Gniazda? Miasto liczy, że wystarczy mu pieniędzy. Klub nie dokłada się do inwestycji

Tarnowska prokuratura odmówiła śledztwa w sprawie gróźb kierowanych rzekomo przez rzeczniczkę Prokuratora Generalnego w kierunku dziennikarza TV Republika Michała Jelonka. Zawiadomienie w tej sprawie złożył poseł Dariusz Matecki, który szefuje fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu.

Zdaniem zawiadamiającego, do kierowania gróźb miało dojść w trakcie konferencji prasowej, podczas której rzeczniczka Adama Bodnara Anna Adamiak starła się werbalnie z reporterem TV Republika. Tarnowscy śledczy uznali, że w tym przypadku przestępstwo nie miało miejsca.

- Prokuratura Okręgowa w Tarnowie postanowieniem z dnia 7 lutego 2025 roku odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie użycia w dniu 22 listopada 2024 roku, w Warszawie groźby bezprawnej pozbawienia wolności wobec Michała Jelonek - dziennikarza stacji telewizyjnej Republika w celu zmuszenia go do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego, albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej, tj. o przestępstwo z art. 43 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) – na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego - brzmi komunikat prokuratury.

Jak prokuratura uzasadnia decyzję?

Z uzasadnienia przedstawionego przez prokuraturę wynika, że śledztwo nie zostało wszczęte z następujących powodów:

Słowa wypowiedziane przez Rzecznika Prasowego Prokuratora Generalnego były wyłącznie reakcją na uprzednio wypowiedziane słowa pokrzywdzonego (o spakowaniu prokuratora Dariusza Korneluka z Ministerstwa) i nie stanowiły groźby bezprawnej ani groźby karalnej. Nadawanie znaczenia użytym przez Rzecznika Prasowego Prokuratora Generalnego słowom wyłącznie przez pryzmat pełnionej przez wspomnianą funkcji prokuratora i faktu uprzedniego skierowania przez Annę Adamiak prywatnego akt oskarżenia wobec Michała Jelonek jest niezasadne i bezpodstawne, zwłaszcza przy założeniu, że groźby nie można domniemywać. Dla zaistnienia groźby w rozumieniu art. 190 § 1 k.k. jak i groźby z art. 115 § 12 k.k. a tym samym groźby w rozumieniu art. 43 prawa prasowego wymagane jest zaistnienie skutku w postaci wzbudzenia w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnionej obawy, że będzie spełniona. Zaistnienia takiego skutku w przedmiotowej sprawie nie stwierdzono. Słowa Rzecznika Prasowego Prokuratora Generalnego w żaden sposób nie zostały wypowiedziane "w celu zmuszenia dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego, albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej". Nie ma żadnych podstaw, aby sądzić, że jakiekolwiek działania Anny Adamiak miały być skierowane przeciwko wolności prasy, czy konkretnym dziennikarzom. Wolność prasy jako konstytucyjnie chronione dobro prawne nie zostało zatem w żaden sposób zagrożone ani naruszone.

Postanowienie Prokuratury Okręgowej w Tarnowie jest nieprawomocne. Na to rozstrzygnięcie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie.

