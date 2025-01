i Autor: Shutterstock Kobieta zginęła pod kołami pociągu Intercity w pobliżu przejazdu kolejowego w Rzezawie pod Bochnią we wtorek, 7 stycznia, zdj. ilustracyjne

Tragedia w Rzezawie

Kobieta zginęła pod kołami pociągu Intercity! Ruch zablokowany. Śmiertelny wypadek pod Bochnią

Kobieta zginęła pod kołami pociągu Intercity w pobliżu przejazdu kolejowego w Rzezawie pod Bochnią we wtorek, 7 stycznia. Do śmiertelnego wypadku doszło przed godz. 12, gdy ofiarę potrącił skład jadący odcinkiem Tarnów-Kraków. Maszynista pociągu był trzeźwy, a tor, gdzie doszło do zdarzenia, jest zablokowany. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratury.