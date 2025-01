Kraków. Arcybiskup Jędraszewski ostro o aborcji na orszaku Trzech Króli 2025

- Można zabić dzieci, odbierając im życie, zwłaszcza przez zbrodniczą praktykę aborcji - to słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego wypowiedziane podczas orszaku Trzech Króli 2025 w Krakowie, podaje PAP. W poniedziałek, 6 stycznia, przeszedł on ulicami miasta po raz 15. Duchowny znowu postanowił zabrać głos w budzącej w Polsce spór ideologiczny sprawie, ponadto przywołując w tym kontekście wydarzenia z Biblii dotyczące rozkazu Heroda o zabiciu chłopców, którzy nie ukończyli 2. roku życia, w Betlejem i okolicach.

Jędraszewski skrytykował również planowane zmniejszenie liczby lekcji religii w szkołach, co nazwał "godzeniem w życie dzieci, pozbawiając ich prawdy o Bogu lub przynajmniej tę prawdę o Bogu pełnym miłości i dobroci ograniczając, bo to uderza w życie duchowe dzieci". W czasie homilii, którą wygłosił na Wawelu, mówił również o "siłach, które chcą doprowadzić do aborcji na życzenie, nawet na kilka dni przed urodzeniem dziecka" i ludziach, "którzy pod pozorem nauczania o zdrowiu chcą wprowadzić deprawację dzieci i młodzieży". Ostatnia część wypowiedzi arcybiskupa dotyczyła z kolei zamiaru wprowadzenia do programu nauczania w szkołach nowego obowiązkowego przedmiotu, tj. edukacji zdrowotnej.

Tegorocznemu orszakowi Trzech Króli w Krakowie towarzyszyły nie tylko kontrowersje, ale również szlachetne inicjatywy. Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio kwestowała w czasie pochodu na rzecz pomocy mieszkaniowej dla osób bezdomnych, dla których rok temu uzbierała ok. 80 tys. zł.

W galerii pod tekstem można zobaczyć zdjęcia z orszaku Trzech Króli 2025, w tym z Krakowa.