Spalona karetka to nie wszystko! Podpalacz z Radłowa spowodował ogromne straty

Radłów. Podpalacz spowodował ogromne straty. Spłonęły dwie karetki

Spalone dwie karetki pogotowia ratunkowego, nieużytki rolne, sterta drewnianych palet oraz pustostan, to efekt działania 35-letniego mężczyzny z gminy Radłów. Piroman spowodował straty oszacowane na kwotę około 90 tysięcy złotych. Co jeszcze bardziej bulwersujące, samochody ratownicze miały być przekazane w ramach pomocy dla Ukrainy, a 35-latek był już w przeszłości karany za podobne przestępstwa. Mimo to nie trafił do aresztu.

Zatrzymany 35-latek usłyszał cztery zarzuty uszkodzenia mienia w związku z podpaleniem, działając w czynie ciągłym i w warunkach recydywy. Mężczyzna nie przyznał się do przedstawionych zarzutów. Prokurator prowadzący postępowanie, na podstawie zebranych materiałów postanowił zastosować wobec mężczyzny środki wolnościowe w postaci dozoru policyjnego. Mieszkaniec gminy Radłów będzie odpowiadał przed tarnowskim sądem z wolnej stopy. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 7,5 roku.

