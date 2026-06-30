Ministerstwo Infrastruktury i Port Polska zaprezentowało Horyzontalny Rozkład Jazdy, który ma wprowadzić regularne odstępy w kursowaniu pociągów, zastępując coroczne zmiany.

Dzięki nowym założeniom HRJ, po remoncie Dąbrowa Tarnowska odzyska połączenie kolejowe.

Pociągi na trasie Szczucinki mają kursować co dwie godziny.

Szczucinka w Horyzontalnym Rozkładzie Jazdy

Koniec z komunikacyjnym wykluczeniem – Powiśle Dąbrowskie przestanie być białą plamą na mapie polskiego transportu publicznego. Jeszcze niedawno perspektywy dla regionu wyglądały ponuro. W roboczych wersjach Horyzontalnego Rozkładu Jazdy rejon ten figurował jako pozbawiony połączenia kolejowego. Ta informacja wywołała falę zaniepokojenia wśród lokalnej społeczności, która od lat walczyła o przywrócenie regularnych kursów. Brak dostępu do kolei to nie tylko utrudnienia dla pasażerów, ale także hamulec dla rozwoju gospodarczego i turystycznego regionu. Wizja odcięcia od ogólnopolskiej sieci transportowej była dla wielu mieszkańców prawdziwym koszmarem.

Na szczęście czarne scenariusze nie sprawdzą się. Po gruntownym remoncie linii kolejowej, pociągi mają wrócić na trasę Szczucinki, oferując kursy co dwie godziny. Zgodnie z mapą HRJ, pociągi kursujące na trasie Szczucinki pojawią się na następujących stacjach: Tarnów, Tarnów Północny, Tarnów Klikowa, Łukowa Tarnowska, Łęg Tarnowski, Niedomice, Żabno, Fiuk, Dąbrowa Tarnowska, Olesno Tarnowskie, Dąbrówki Breńskie, Mędrzechów, Kupienin, Delastowice, Szczucin.

Czym jest HRJ?

Nowy Horyzontalny Rozkład Jazdy, którego szczegóły przedstawiły Ministerstwo Infrastruktury i Port Polska, to kamień milowy w rozwoju polskiej kolei. Zamiast dotychczasowego systemu, w którym zmiany rozkładu jazdy następowały co roku, często dezorientując pasażerów i przewoźników, HRJ zakłada wprowadzenie stałych, regularnych odstępów kursowania pociągów. Ma to zapewnić przewidywalność i komfort podróżowania, a także ułatwić planowanie połączeń na lata, a nawet dekady do przodu.

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