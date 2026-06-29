Tragiczne zderzenie motocyklisty z osobówką. 68-latek zginął na miejscu

Wczoraj, 28 czerwca po godzinie 15, w Biskupicach Melsztyńskich doszło do tragicznego wypadku drogowego. Zginął w nim 68-letni motocyklista, który zderzył się z samochodem osobowym.

Okoliczności zdarzenia są obecnie badane przez policję pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Brzesku.

Policja apeluje o rozwagę i ostrożność na drogach, przypominając o przestrzeganiu przepisów i dostosowywaniu prędkości do warunków.

Śmierć na drodze w Biskupicach Melsztyńskich. Motocyklista zginął w zderzeniu z osobówką

Wczoraj, tj. 28 czerwca po godzinie 15:00, policjanci z Brzeska otrzymali zgłoszenie o poważnym zdarzeniu drogowym w miejscowości Biskupice Melsztyńskie. Jak wynika z wstępnych ustaleń, na lokalnej drodze doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które podjęły walkę o życie 68-letniego motocyklisty. Niestety, obrażenia okazały się śmiertelne, a mężczyzna zmarł na miejscu.

Okoliczności tego tragicznego wypadku motocyklowego są obecnie przedmiotem postępowania prowadzonego przez funkcjonariuszy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Brzesku. Śledczy będą analizować każdy szczegół, by ustalić dokładny przebieg zdarzenia i wskazać jego przyczyny.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze

Jak przypomina policja, bardzo często za zdarzeniem drogowym kryje się niebezpieczne zachowanie kierowcy lub pieszego. Wielu tragedii można byłoby uniknąć, gdyby przestrzegane były elementarne zasady ostrożności i bezpieczeństwa. Poniżej ważne zasady, które zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogowego:

Respektuj przepisy ruchu drogowego, w szczególności w zakresie przestrzegania dozwolonych limitów prędkości, stanu trzeźwości korzystania z pasów bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci w pojazdach

Ogranicz do minimum rozmowy telefoniczne, a w razie konieczności korzystaj z zestawu głośnomówiącego. Rozmowa telefoniczna nawet przez urządzenia dozwolone dekoncentruje kierującego pojazdem

Dostosuj prędkość do warunków atmosferycznych, drogowych, swoich umiejętności oraz stanu psychofizycznego

Sygnalizuj swoje manewry na drodze z takim wyprzedzeniem i w taki sposób, by były widoczne dla innych uczestników ruchu

Zawsze zwalniaj przed przejściami dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz przed skrzyżowaniami

Nie wyprzedzaj ani nie omijaj pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, przystanków oraz na samych przejściach

Obowiązkowo rób przerwy w trakcie wielogodzinnych podróży

Sprawdź przed wyjazdem stan techniczny pojazdu, w tym zwłaszcza ogumienie, oświetlenie, poziom płynów eksploatacyjnych.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje