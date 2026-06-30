W gminie Nowy Wiśnicz trwają działania Zakładu Usług Komunalnych mające na celu ustabilizowanie sieci wodociągowej.

Przyczyną przerw nie jest awaria, lecz wyjątkowo duże zużycie wody do podlewania ogrodów i napełniania basenów, co wyczerpuje zapasy szybciej niż system je uzupełnia.

Mieszkańcy są proszeni o maksymalne ograniczenie zużycia wody, zaprzestanie podlewania i napełniania basenów oraz wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę na potrzeby gospodarstw domowych.

Kryzys wodny w Nowym Wiśniczu. Władze zwołały sztab kryzysowy

Mieszkańcy gminy Nowy Wiśnicz muszą liczyć się z przerwami w dostawie wody, które - jak podkreślają lokalne władze - mogą powtarzać się również w kolejnych dniach. To działanie jest „konieczne, aby utrzymać funkcjonowanie sieci wodociągowej i zapewnić dostęp do wody wszystkim mieszkańcom” – jak informuje Gmina Nowy Wiśnicz na swoim profilu. W tym przypadku nie mamy do czynienia z awarią sieci czy uszkodzeniem infrastruktury. Źródłem problemu jest wyjątkowo duże zużycie wody przez samych mieszkańców.

W ostatnich dniach, z powodu utrzymujących się upałów, doszło do masowego podlewania ogrodów, trawników oraz intensywnego napełniania basenów. Te czynności sprawiły, że woda ze zbiorników jest zużywana w tempie, z którym system nie jest w stanie sobie poradzić. Aby odbudować zapasy i zagwarantować dostęp do wody dla każdego, konieczne stały się okresowe odcięcia.

Apel władz do mieszkańców: Tego nie róbcie, bo zabraknie wody!

W obliczu kryzysu wodnego władze gminy wystosowały apel do mieszkańców o maksymalne ograniczenie zużycia wody. W szczególności dotyczy to:

podlewania ogródków, trawników i terenów zielonych,

napełniania basenów,

wykorzystywania wody do innych celów, które nie są niezbędne.

Lokalne władze proszą również mieszkańców o wcześniejsze zaopatrzenie się w niezbędną ilość wody na potrzeby gospodarstw domowych. Ma to na celu ograniczenie skutków ewentualnych, dalszych przerw w dostawie wody. Jak podkreślają urzędnicy, obecna sytuacja jest bezpośrednim wynikiem wyjątkowo wysokiego poboru wody, spowodowanego panującymi od dłuższego czasu upałami.