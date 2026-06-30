Zabrakło wody, bo mieszkańcy podlewali ogródki i napełniali baseny. Władze zwołały sztab kryzysowy

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-30 9:46

Gmina Nowy Wiśnicz ogłosiła alarm! W kranach zaczęło brakować wody, a perspektywa kolejnych dni bez dostępu do tego podstawowego zasobu staje się coraz bardziej realna. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego lokalne władze wystosowały apel do mieszkańców, prosząc o ograniczenie zużycia wody.

Kropla wody spadająca z chromowanego kranu w łazience, symbolizująca braki w dostawach wody w gminie Nowy Wiśnicz. Więcej informacji o problemach z dostępem do wody i apelu władz przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Getty Images
  • W gminie Nowy Wiśnicz trwają działania Zakładu Usług Komunalnych mające na celu ustabilizowanie sieci wodociągowej.
  • Przyczyną przerw nie jest awaria, lecz wyjątkowo duże zużycie wody do podlewania ogrodów i napełniania basenów, co wyczerpuje zapasy szybciej niż system je uzupełnia.
  • Mieszkańcy są proszeni o maksymalne ograniczenie zużycia wody, zaprzestanie podlewania i napełniania basenów oraz wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę na potrzeby gospodarstw domowych.

Kryzys wodny w Nowym Wiśniczu. Władze zwołały sztab kryzysowy

Mieszkańcy gminy Nowy Wiśnicz muszą liczyć się z przerwami w dostawie wody, które - jak podkreślają lokalne władze - mogą powtarzać się również w kolejnych dniach. To działanie jest „konieczne, aby utrzymać funkcjonowanie sieci wodociągowej i zapewnić dostęp do wody wszystkim mieszkańcom” – jak informuje Gmina Nowy Wiśnicz na swoim profilu. W tym przypadku nie mamy do czynienia z awarią sieci czy uszkodzeniem infrastruktury. Źródłem problemu jest wyjątkowo duże zużycie wody przez samych mieszkańców.

W ostatnich dniach, z powodu utrzymujących się upałów, doszło do masowego podlewania ogrodów, trawników oraz intensywnego napełniania basenów. Te czynności sprawiły, że woda ze zbiorników jest zużywana w tempie, z którym system nie jest w stanie sobie poradzić. Aby odbudować zapasy i zagwarantować dostęp do wody dla każdego, konieczne stały się okresowe odcięcia.

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Apel władz do mieszkańców: Tego nie róbcie, bo zabraknie wody!

W obliczu kryzysu wodnego władze gminy wystosowały apel do mieszkańców o maksymalne ograniczenie zużycia wody. W szczególności dotyczy to:

  • podlewania ogródków, trawników i terenów zielonych,
  • napełniania basenów,
  • wykorzystywania wody do innych celów, które nie są niezbędne.

Lokalne władze proszą również mieszkańców o wcześniejsze zaopatrzenie się w niezbędną ilość wody na potrzeby gospodarstw domowych. Ma to na celu ograniczenie skutków ewentualnych, dalszych przerw w dostawie wody. Jak podkreślają urzędnicy, obecna sytuacja jest bezpośrednim wynikiem wyjątkowo wysokiego poboru wody, spowodowanego panującymi od dłuższego czasu upałami. 

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