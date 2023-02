Tir przewożący jabłka wylądował na boku. Towar wysypał się na łąkę

Olszanka. Tir przewożący jabłka przewrócił się na bok. Towar wylądował na łące

Do incydentu drogowego w Olszance (powiat nowosądecki) doszło w środę, 22 lutego. Kierowca zestawu (ciągnik siodłowy plus naczepa) stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do tego, że tir przewrócił się na bok. Zgromadzony w naczepie towar wysypał się do pobliskiego rowu i na łąkę. Zdarzenie nie miało konsekwencji zdrowotnych dla kierowcy. Po przybyciu służb na miejsce, szofer poinformował, że nie potrzebuje pomocy medycznej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dokonaniu sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych, kierowaniu ruchem wahadłowym oraz oświetleniu terenu działań. Tir został usunięty z drogi przez prywatną firmę dysponującą dźwigiem. Poniżej zdjęcia z miejsca zdarzenia.

