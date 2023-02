Zwłoki uciekają im już drugi dzień! Fiasko akcji ratunkowej strażaków

Parafia w Trzebini ogranicza dostęp do cmentarza. Co z pochówkami?

Strażacy w poniedziałek, 20 lutego, w okolicach godziny 14:30, rozpoczęli akcję ratunkową na rzece Poprad. Przechodzień na odcinku Barcice – Stary Sącz zauważył zwłoki dryfujące w wodzie. Od razu poinformował o tym służby. Wszyscy zostali postawieni na równe nogi! Na miejscu, które zostało opisane w zgłoszeniu, pojawiły się wszystkie służby: policja oraz strażacy.

– Pomimo działań, które prowadziliśmy w obrębie rzeki, nie udało nam się zlokalizować osoby dryfującej na rzece. Zakończyliśmy swoje działania i przekazaliśmy sprawę policji. To od nich będzie zależało, czy jutro akcja zostanie kontynuowana – mówił w rozmowie z „Super Expressem” w poniedziałek bryg. Marian Marszałek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Jak podaje Dobry Tygodnik Sądecki, drugi dzień również zakończył się fiaskiem. – Dzisiaj (21.02 red.) były prowadzone bardziej działania poszukiwawcze, ale również nie przyniosły one efektów i zostały zakończone. Przeszukano odcinek od mostu w Kurowie do obwodnicy północnej Nowego Sącza i od mostu w Kurowie w górę do Jeziora Rożnowskiego. Dalsze działania będą podejmowane zgodnie z pragmatyką policyjną – dodaje w rozmowie z tygodnikiem bryg. Marian Marszałek.

Redakcja zapytała rzecznika straży o zasieki, które mogłyby powstrzymać uciekające wraz z nurtem rzeki ciało. – Nie mamy takiej możliwości – sprzętu, aby na tak szybkim nurcie rzeki ustawić zasieki, czy cokolwiek. Wszystko, co ustawilibyśmy w poprzek rzeki, zostałoby pozrywane – dodał bryg. Marszałek.