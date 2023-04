Toyota wypadła z jezdni do przydrożnego rowu. Dwie osoby trafiły do szpitala

Wskoczył do rzeki, żeby uciec przed drogówką. Tego nie przewidział! 49-latek zaczął się topić

Rano w niedzielę (16 kwietnia) w miejscowości Biczyce Dolne (powiat nowosądecki) toyota cross przewożąca dwie osoby wypadła z jezdni i wylądowała w przydrożnym rowie. W chwili przybycia na miejsce służb ratunkowych jeden z pasażerów znajdował się poza pojazdem, natomiast drugi został uwięziony wewnątrz uszkodzonego auta. Pierwszej pomocy udzielili poszkodowanym świadkowie zdarzenia. Strażacy użyli drabin, aby dostać się do rannego zakleszczonego w toyocie. Zdołali go ewakuować i przekazać pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Ostatecznie konieczny okazał się transport obu poszkodowanych do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

i Autor: PSP Nowy Sącz Toyotą podróżowały dwie osoby. Jedna z nich została zakleszczona w samochodzie. Obie trafiły do szpitala.

