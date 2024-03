Ten dzień przeszedł do historii Lotto. Nikt więcej nie wygrał. Od tej kwoty oczy wychodzą z orbit

Potworny wypadek w Mszanie Górnej. Zginęli dwaj mężczyźni, ofiar mogło być więcej

23-letni mieszkaniec Krakowa oraz 21-letni mieszkaniec gminy Niedźwiedź zginęli w potwornym wypadku w Mszanie Górnej. Młodzi mężczyźni byli pasażerami samochodu, który stanął w płomieniach po uderzeniu w słup energetyczny. Ofiar mogło być więcej. W aucie znajdowały się jeszcze dwie inne osoby: kierowca oraz trzeci pasażer. Oni zawdzięczają życie dwóm bohaterskim strażakom ochotnikom, którzy wyciągnęli ich z płonącego pojazdu. W akcji wzięli udział: Marcin Świerk z OSP Mszana Dolna oraz Łukasz Węglarz z OSP Łętowe.

- To oni jako pierwsi z gaśnicą pobiegli z pomocą i wyciągnęli z płonącego samochodu kierowcę oraz pasażera z przodu. Dzięki ich odwadze, zaangażowaniu i zachowaniu chłodnej głowy nie zginęły 4 osoby. Chłopaki zrobili kawał dobrej roboty, działali w arcytrudnych warunkach i należą się im ogromne brawa. Panowie Szacunek dla Was i czapki z głów. Jesteście prawdziwymi bohaterami! - relacjonuje OSP Mszana Dolna. Poniżej dalsza część artykułu.

i Autor: Policja Limanowa

Jak doszło do wypadku?

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 24-letni kierujący pojazdem marki BMW prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i stracił panowanie nad pojazdem. Samochód wypadł z drogi, uderzył w słup sieci energetycznej i zaczął się palić. Kierowca pochodzący z powiatu limanowskiego był trzeźwy w momencie zdarzenia. Pobrano mu krew do dalszych badań. Jego stan zdrowia pozwalał na zatrzymanie go w policyjnym areszcie.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje