Śmierć ciężarnej Doroty. Ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy rodzinie 33-latki

Ubezpieczyciel nie wypłaci zadośćuczynienia rodzinie ciężarnej Doroty - poinformowało Radio Zet. 33-latka zmarła w szpitalu w Nowym Targu pod koniec maja ub.r., gdzie trafiła po przedwczesnym odejściu wód płodowych - była w piątym miesiącu ciąży. Zdaniem bliskich do zgonu kobiety doszło, bo lekarze placówki zwlekali z przeprowadzeniem aborcji. Dorota zmarła ostatecznie w wyniku wstrząsu septycznego, który doprowadził do niewydolności wielonarządowej. Nie przeżyło również dziecko 33-latki, nienarodzony Wojtuś.

Szpital w Nowym Targu sam wszczął postępowanie, by wyjaśnić okoliczności śmierci kobiety, a Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził równolegle, że w placówce doszło w czasie zdarzenia do wielu nieprawidłowości. Mimo to rodzina Doroty nie otrzyma żadnych pieniędzy od ubezpieczyciela. Dlaczego?

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Lekarz zapoznał się z dokumentacją i przedstawił opinię uzupełniającą. Zgodnie z nią, dokumentacja medyczna nie pozwala stwierdzić, że wcześniejsze wdrożenie dodatkowej antybiotykoterapii i zakończenie ciąży zwiększyłoby szanse przeżycia pacjentki i jej dziecka, przy tak gwałtownym rozwoju uogólnionego zakażenia, dlatego podtrzymujemy decyzję o odmowie przyjęcia odpowiedzialności - czytamy w dokumencie, cytowanym przez Radio Zet, który PZU przesłało Jolancie Budzowskiej, pełnomocniczce bliskich 33-latki.

Stanowisko ubezpieczyciela "kuriozalne". Sprawa trafi do sądu

Kobieta dodaje, że stanowisko ubezpieczyciela w tej sprawie jest "kuriozalne" i zapowiada skierowanie sprawy do sądu, gdzie będzie się domagać przyznania zadośćuczynienia za śmierć Doroty.

