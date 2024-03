"Ludzie boją się się chodzić z dziećmi na spacery". Jest więcej ofiar po atakach niedźwiedzia

Dramat na Słowacji w związku z atakami niedźwiedzi. "Ludzie biegali, przeskakiwali przez płoty"

W sobotę, 16 marca do tragicznego zdarzenia doszło w Tatrach Niskich w rejonie góry Sinej koło Demianowskiej Jaskini Lodowej. Dwójka Białorusinów wybrała się na spacer w nieoznakowanym i trudnodostępnym szczególnie zimą terenie. Spotkali tam niedźwiedzia i rzucili się do ucieczki. 31-letnią kobietę znaleziono martwą, a nieopodal 200-kilogramowego niedźwiedzia z zakrwawioną paszczą. Na tym dramat się jednak nie zakończył. Niedźwiedź zaatakował na Słowacji i dzień później - w niedzielę, 17 marca - w mieście Liptovský Mikuláš, czyli Liptowski Mikułasz, znajdującego się nad rzeką Wag w Kotlinie Liptowskiej między Górami Choczańskimi i Tatrami Zachodnimi na północy a Niżnymi Tatrami na południu. Zwierzę wtargnęło do centrum i zaatakowało 5 osób. Jak podaje jedna z mieszkanek miejscowości, Marika Trnková Bizubová, ranni to 10-letnia dziewczyna, 32-letni mężczyzna, 49-letnia kobieta, 58-letnia kobieta oraz 72-letni mężczyzna. W sieci szybko trafiły wstrząsające nagrania.

Niedźwiedzie w Tatrach. Jak zachować się w przypadku spotkania ze zwierzęciem?

Spotkawszy niedźwiedzia należy przede wszystkim zachować spokój, nie uciekać oraz nie patrzeć mu w oczy. Poza tym - jak informują Lasy Państwowe:

należy oddalić się w sposób cichy i spokojny – nie należy uciekać, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz! Nie należy także wchodzić na drzewo, niedźwiedź robi to znacznie lepiej

szczególnie ostrożnie należy się wycofać, jeśli natrafimy na młode niedźwiadki, samica w ich obronie może być bardzo niebezpieczna

nie wolno zbliżać się do niedźwiedzia, np. aby zrobić zdjęcia czy sfilmować go. Błysk flesza lub ostre oświetlenie latarką może go rozdrażnić

jeśli jednak niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz – w większości przypadków niedźwiedź zostawi cię w spokoju – w najgorszym razie powinien najwyżej podrapać.

