Tragiczny pożar domu jednorodzinnego. 48-latek nie zdążył uciec przed płomieniami

Niedźwiedź. Tragiczny pożar domu jednorodzinnego. Nie żyje 48-letni mężczyzna

We wtorek, 4 kwietnia w miejscowości Niedźwiedź (powiat limanowski) spłonął dom jednorodzinny. Niestety pożar miał tragiczne konsekwencje. W momencie wybuchu płomieni w budynku znajdowały się cztery osoby. Trzy z nich zdążyły się ewakuować, niestety w środku został jeden z lokatorów. Z budynku wyciągnęli go strażacy, lecz na ratunek dla niego było już za późno. Lekarz stwierdził zgon poszkodowanego. Jak podaje portal limanowa.in, ofiarą jest 48-letni mężczyzna. Decyzją prokuratora ciało zostanie poddane sekcji zwłok, która określi dokładną przyczynę śmierci denata. Okoliczności powstania pożaru wyjaśniają śledczy, posiłkujący się wiedzą biegłego z zakresu pożarnictwa. Wstępnie wykluczono, by ogień rozprzestrzenił się w wyniku działania osób trzecich.

