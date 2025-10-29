Tragiczny pożar w rozlewni wody. W środku znaleźli ciało 72-latka

W środę rano (29 października) doszło do pożaru budynku rozlewni wód w miejscowości Słona w gminie Zakliczyn.

W wyniku zdarzenia zginął 72-letni mężczyzna. Jego ciało odnaleziono w trakcie akcji gaśniczej.

Ogień został opanowany przez blisko 40 strażaków. Przyczyny tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

Pożar w Słonej. Dramatyczna akcja gaśnicza i makabryczne odkrycie w zgliszczach

Do zdarzenia doszło w środę rano w miejscowości Słona (powiat tarnowski). Chwilę po godzinie 7:00 dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie odebrał zgłoszenie o ogniu, który pojawił się w budynku miejscowej rozlewni wód. Sytuacja od początku była niezwykle poważna, ponieważ istniało podejrzenie, że w środku mogą przebywać ludzie.

Na miejsce natychmiast wysłano liczne zastępy straży pożarnej. Walkę z żywiołem podjęli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Tarnowie z posterunku w Siedliskach, a także druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Zakliczynie, Filipowicach, Tuchowie, Woli Stróskiej, Stróżach oraz Jastrzębi. Jak informuje Radio ESKA, w kulminacyjnym momencie w akcji brało udział blisko 40 strażaków i 10 wozów bojowych. W trakcie akcji gaśniczej strażacy dokonali tragicznego odkrycia. Wewnątrz budynku odnaleziono ciało 72-letniego mężczyzny.

– Do działań skierowano prawie 40 strażaków, 10 pojazdów pożarniczych, w tym samochód specjalny z drabiną mechaniczną. Niestety bilans tego zdarzenia jest tragiczny. Z budynku ewakuowano jedną osobę. Pomimo wysiłku strażaków i ratowników nie udało się przywrócić funkcji życiowych 72-letniemu mężczyźnie – przekazał w rozmowie z Radiem ESKA mł. kpt. Dominik Ryba, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie.

Co było przyczyną pożaru w gminie Zakliczyn?

Dzięki akcji wielu jednostek straży pożarnej ogień udało się opanować i nie dopuścić do jego rozprzestrzenienia się na sąsiednie tereny. Na miejscu, oprócz strażaków prowadzących dogaszanie pogorzeliska, pracują również funkcjonariusze policji.

Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Kluczowe będzie teraz ustalenie, co było bezpośrednią przyczyną wybuchu pożaru. Na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o konkretnych hipotezach. Teren został zabezpieczony, a policyjni technicy będą zbierać ślady, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego dramatycznego zdarzenia w Słonej.

