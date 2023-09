Szukają świadków

Uczestnik wypadku w Będzieszynie uciekł z miejsca zdarzenia! Ważny komunikat policji

Jeden z uczestników wypadku, do którego doszło w piątek (15 września) na DK 75 w miejscowości Będzieszyna, uciekł z miejsca zdarzenia. Poruszał się on samochodem marki Dacia. Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości tego mężczyzny. Został on ranny i może potrzebować pomocy medycznej. Jego zachowanie prawdopodobnie jest spowodowane doznanym szokiem.