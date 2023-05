W środku nocy urwał rynnę, żeby zrobić prezent kobiecie. Wszystko się nagrało

18-latek rozpijał młodszych kolegów. Jeden z nich był tak pijany, że wpadł do strumienia

Stworzona z parasolek instalacja artystyczna na ul. Piekarskiej to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Tarnowa. Kilka dni temu wandal postanowił ją zniszczyć. W środku nocy mężczyzna zaczął się wspinać po elewacji budynku, żeby ukraść jedną z parasolek. Efektem jego nieudolnych starań było urwanie rynny. Początkowe niepowodzenie nie zraziło chuligana. Przy pomocy kolegi wdrapał się on na górę i zabrał parasolkę, a następnie sprezentował ją towarzyszącej mu kobiecie. Później cała trójka wróciła do samochodu. Zdarzenie zostało nagrane przez kamerę monitoringu.

Na miejscu interweniowała straż miejska, która przekazała policji ujętego sprawcę zniszczenia instalacji. Dodatkowo drugi z mężczyzn został ukarany mandatem za oddawanie moczu w miejscu publicznym.

