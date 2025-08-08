Wiadomo, jak zginął Tadeusz Duda. Prokuratura podała wyniki sekcji zwłok

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu poinformowała o wynikach sekcji zwłok Tadeusza Dudy, podejrzanego o zastrzelenie członków swojej rodziny w Starej Wsi. Biegli orzekli, że przyczyną śmierci mężczyzny były obrażenia mózgowia spowodowane postrzałem w okolicę skroniową. To potwierdza wstępnie przyjętą hipotezę o samobójstwie Dudy.

  • Sekcja zwłok Tadeusza Dudy wykazała, że przyczyną śmierci były obrażenia mózgowia spowodowane postrzałem w skroń z bliska.
  • Zgon nastąpił niedługo przed odnalezieniem ciała przez policję.
  • Policja odnalazła w wąwozie w rejonie Starej Wsi broń, z której prawdopodobnie Duda dokonał zabójstwa córki i zięcia.

Tadeusz Duda sam sobie odebrał życie? Wyniki sekcji zwłok nie pozostawiają wątpliwości

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzeczniczkę prokuratury, Justynę Rataj-Mykietyn, sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci Tadeusza Dudy były obrażenia mózgowia spowodowane postrzałem w okolicę skroniową z bliska. Biegli ustalili również, że zgon nastąpił niedługo przed odnalezieniem ciała przez policję, co dodatkowo uprawdopodabnia wersję o samobójstwie.

- Z opinii biegłych wynika, że przyczyną śmierci były obrażenia mózgowia spowodowane postrzałem w okolicę skroniową z bliska. Zgon nastąpił niedługo przed odnalezieniem ciała przez policję – powiedziała PAP Justyna Rataj-Mykietyn.

W toku śledztwa funkcjonariusze kontynuowali poszukiwania broni, z której Tadeusz Duda miał zastrzelić swoją córkę i zięcia, a także postrzelić teściową. Początkowo zabezpieczona broń przy zwłokach mężczyzny nie była tą, z której dokonano zabójstwa. Jednak, jak poinformowała prokuratura, policjanci odnaleźli kolejną sztukę broni w wąwozie w masywie leśnym w rejonie Starej Wsi.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że to właśnie z tej broni 57-latek dokonał tragicznej zbrodni. Prokuratura nie ujawnia na razie rodzaju zabezpieczonej broni, oczekując na wyniki dalszych ekspertyz.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

