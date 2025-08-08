Wiadomo, jak zginął Tadeusz Duda. Prokuratura podała wyniki sekcji zwłok

Sekcja zwłok Tadeusza Dudy wykazała, że przyczyną śmierci były obrażenia mózgowia spowodowane postrzałem w skroń z bliska.

Zgon nastąpił niedługo przed odnalezieniem ciała przez policję.

Policja odnalazła w wąwozie w rejonie Starej Wsi broń, z której prawdopodobnie Duda dokonał zabójstwa córki i zięcia.

- Z opinii biegłych wynika, że przyczyną śmierci były obrażenia mózgowia spowodowane postrzałem w okolicę skroniową z bliska. Zgon nastąpił niedługo przed odnalezieniem ciała przez policję – powiedziała PAP Justyna Rataj-Mykietyn.

W toku śledztwa funkcjonariusze kontynuowali poszukiwania broni, z której Tadeusz Duda miał zastrzelić swoją córkę i zięcia, a także postrzelić teściową. Początkowo zabezpieczona broń przy zwłokach mężczyzny nie była tą, z której dokonano zabójstwa. Jednak, jak poinformowała prokuratura, policjanci odnaleźli kolejną sztukę broni w wąwozie w masywie leśnym w rejonie Starej Wsi.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że to właśnie z tej broni 57-latek dokonał tragicznej zbrodni. Prokuratura nie ujawnia na razie rodzaju zabezpieczonej broni, oczekując na wyniki dalszych ekspertyz.

