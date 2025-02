Co z remontem?

W czterech ruszyli na jednego. Pseudokibice jednego z tarnowskich klubów w sierpniu zeszłego roku na rynku w Tarnowie zaatakowali sympatyka drużyny z Krakowa. W trakcie chuligańskiej bójki w ruch poszły krzesła z kawiarnianych ogródków, gaz pieprzowy oraz hulajnoga elektryczna. Dantejskie sceny zostały nagrane przez kamery monitoringu. To ułatwiło zidentyfikowane sprawców.

Napastnicy to mieszkańcy Tarnowa w wieku od 21 do 40 lat. Zostali oni zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty. - Dodatkowo właściwa praca operacyjna pozwoliła na przedstawienie dwójce tarnowian kolejnych zarzutów, pozbawienia człowieka wolności i posiadania środków odurzających. Mężczyźni przyznali się do nich, a podczas przesłuchania szczegółowo wyjaśnili ich okoliczności - dodaje rzecznik tarnowskich mundurowych.

Prokurator Rejonowy w Tarnowie zastosował wobec czwórki tarnowian środki wolnościowe w postaci policyjnego dozoru połączonego z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym i osobami występującymi w postępowaniu, a także poręczenia majątkowe, zakazy opuszczania kraju z zakazem wydania paszportu.

- Postępowanie zostało zakończone, a akta sprawy przekazane do tarnowskiej prokuratury z aktem oskarżenia. Mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu za naruszenie artykułów, 57a kodeksu karnego (występek o charakterze chuligańskim), 158 kodeksu karnego (bójka lub pobicie), 189 kodeksu karnego (pozbawienia człowieka wolności) oraz 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (posiadanie środków odurzających) - informuje tarnowska policja.

