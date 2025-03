Zdrapki LOTTO. Zadziwiająca sytuacja. Po 3 dniach skończyły się pieniądze na główną wygraną

Wygrana w zdrapce LOTTO. Na liście najwyższych wygranych w zdrapkach LOTTO pojawił się właśnie nowy milioner. Ktoś w Bochni kupił za 20 zł zdrapkę "GRA O MILION" i pod warstwą ścieralną znalazł symbol dający główną wygraną w wysokości jednego miliona złotych. Szcześliwa zdrapka została kupiona w kolekturze LOTTO przy ul. Kazimierza Wielkiego 25. - Gracz wydrapał symbol „portfela” i przypisaną do niego główną wygraną, czyli 1 000 000 zł. Co ciekawe, Zdrapka GRA O MILION weszła do sprzedaży zaledwie 3 dni wcześniej, bo w poniedziałek 10 marca - czytamy w komunikacie Totalizatora Sportowego. Co ciekawe, to rekordowa wygrana odnotowana w Bochni w zdrapkach LOTTO.

W zdrapce "GRA O MILION" nie ma już wygranych w wysokości miliona złotych. Zostały m.in. 4 wygrane po 50 tys. złotych, 6 po 10 tys. złotych. Nakład zdrapki to 2 miliony losów.

Najwyższe w ostatnim czasie wygrane w zdrapkach LOTTO:

Szczecinek - 200 000 zł

Katowice - 410 000 zł

Bydgoszcz - 1 000 000 zł

A Wy próbujecie swojego szczęścia w zdrapkach? Oddajcie głos w naszej sondzie.

Sonda Czy próbujesz szczęścia w zdrapkach? Tak, regularnie. Tak, ale to czasami. Rzadko. Nie kupuję zdrapek.