QUIZ. Co wiesz o Bożym Narodzeniu? Pytamy o podłaźniczkę, moczkę i kolędę "Bóg się rodzi"

QUIZ. Bożonarodzeniowe zwyczaje, przesądy i potrawy

Według historyków Boże Narodzenie zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego w III lub IV wieku. To jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich, dlatego obrosło tak wieloma zwyczajami i przesądami. To również czas, w którym przygotowuje się potrawy rzadko spożywane poza bożonarodzeniowym okresem. A Ty, ile wiesz o Bożym Narodzeniu? Sprawdź się w naszym quizie. Quiz składa się z 10 pytań, na każde z nich poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Pierwsze pytanie z pewnością nie sprawi Wam trudności, ale potem będzie już trudniej. Wiesz czym jest podłaźniczka i moczka? Sprawdź swoją wiedzę na temat bożonarodzeniowych zwyczajów. Zdobędziesz 10/10 punktów?

Zwyczaje, przesądy, potrawy. Co wiesz o Bożym Narodzeniu? Pytanie 1 z 10 Tradycyjna liczba potraw na wigilijnym stole to: 10 12 20 Dalej

