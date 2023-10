Horror podczas mszy u redemptorystów. Do kościoła wtargnął agresor z nożem

Kilka dni temu informowaliśmy was o darmowej komunikacji miejskiej, która czeka na torunian 1 listopada. Są jednak tacy, którzy we Wszystkich Świętych będą chcieli dojechać na cmentarz samochodem. Ruch przy nekropoliach może być spory, więc warto się zapoznać z organizacją ruchu, aby uniknąć przykrych niespodzianek. Zmiany obowiązują od wtorku (31 października 2023 r.), od godziny 14:00, a dawny porządek zostanie przywrócony 2 listopada, również ok. godziny 14:00. Szczegóły przekazała naszej redakcji rzeczniczka MZD, Agnieszka Kobus-Pęńsko. Poniżej omówimy konkretne rejony przy cmentarzach. Warto zapoznać się z mapami, które zamieściliśmy w galerii.

1 listopada w Toruniu: Jak dojechać na cmentarze we Wszystkich Świętych?

Centralny Cmentarz Komunalny, ul. Grudziądzka 192

w rejonie CCK zamknięty zostanie wjazd z ul. Grudziądzkiej w ul. Celniczą

ruch aut kierowany będzie trzema wjazdami na parking wzdłuż zachodniego ogrodzenia CCK od strony ul. Grudziądzkiej, a od ul. Mazowieckiej na parking firmy „Oferta” (bezpłatny, niestrzeżony)

parkowanie pojazdów dopuszczone będzie na poboczu, po stronie północnej jezdni ul. Celniczej

przed głównym wjazdem (zarówno od ul. Grudziądzkiej, jak i Celniczej obowiązywał będzie zakaz wjazdu na parking). Zakaz ten nie będzie dotyczył osób niepełnosprawnych, autobusów MZK oraz pojazdów TAXI

Cmentarz komunalny nr 2, ul. Grudziądzka 129-137

po północnej stronie ulicy Grudziądzkiej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się ( nie dotyczy oznakowanych parkingów)

parkowanie pojazdów możliwe będzie po południowej stronie jezdni ul. Koniuchy oraz na terenach zielonych przy ul. Wielki Rów ( MPO) i ul. Kozackiej (parking przy obiekcie handlowym Piotr i Paweł )

w rejonie cmentarza przy skrzyżowaniu ulic Grudziądzka – Wielki Rów w dniu 01.11.2023 r. udostępniony zostanie parking (bezpłatny, niestrzeżony) przed Centrum Handlowym „Kometa” przy ul. Grudziądzkiej 162

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Wybickiego 78-80

skośne parkowanie pojazdów dozwolone będzie na obu jezdniach Trasy Prezydenta Raczkiewicza, na lewych pasach ruchu, na odcinkach oznakowanych znakami D-18 parking

na Trasie Prezydenta Raczkiewicza od ul. Szosa Chełmińska do Legionów i od ul. Legionów do ul. Szosa Chełmińska obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h

od strony ul. Żwirki i Wigury po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się

parkowanie pojazdów na ulicach przyległych do ul. Żwirki i Wigury

Cmentarz Św. Jakuba, ul. Antczaka

na ul. Antczaka po stronie północnej na odcinku wzdłuż cmentarza obowiązywać będzie zakaz postoju

parkowanie pojazdów dozwolone będzie po stronie południowej ul. Antczaka i na ul. Pułaskiego po stronie zachodniej

Cmentarz św. Jerzego, ul. Gałczyńskiego

w dniu 01.11.2023r. udostępniony będzie parking przy kinie Cinema City (bezpłatny , niestrzeżony)

parkowanie pojazdów na ul. Gałczyńskiego dozwolone będzie po stronie południowej, natomiast po stronie północnej obowiązywać będzie zakaz postoju

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Poznańska 146-148 (nowy cmentarz)

po obu stronach drogi obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się

odcinek objęty zakazem zatrzymywania się określony będzie znakami B-36 zakaz zatrzymywania się

parkowanie pojazdów dozwolone będzie na parkingu poligonu po południowej stronie i drodze dojazdowej do terenów Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jak również na parkingu przy cmentarzu

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Poznańska 104 (stary cmentarz)

parkowanie możliwe będzie na terenie położonym naprzeciwko Komisariatu Policji Toruń-Podgórz

Cmentarz rzymskokatolicki ul. Włocławska 56-58

w rejonie cmentarza na ul. Włocławskiej, na wjeździe ul. Stara Droga po obu stronach jezdni obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się

parkowanie pojazdów możliwe będzie na parkingach i ulicach przyległych zgodnie z obowiązującym oznakowaniem

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Turystyczna 49-51

na ul. Turystycznej po stronie wschodniej obowiązywać będzie zakaz postoju

po stronie zachodniej wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się

parkowanie pojazdów na parkingach przy cmentarzu

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Owsiana 57

do parkowania dostępne będą parkingi wzdłuż ul. Owsianej oraz parking w pobliżu Orlika przy ul. Ugory

Ponadto:

w dniu 01.11.2023r.na skrzyżowaniu ul. Mazowiecka – Celnicza (przejazd kolejowy) nie będzie obowiązywał znak B-20 „stop”.

nieprawidłowości dotyczące oznakowania należy zgłaszać do Pogotowia Drogowego tel. 577 567 707. W sprawie sygnalizacji drogowej tel. 501 038 455. O wyłączeniu sygnalizacji świetlnej w rejonie cmentarzy decydować będzie funkcjonariusz Wydział Ruchu Drogowego KMP w Toruniu.

W dniu Wszystkich Świętych na drogach będzie konkretny ruch. Policjanci i służby miejskie apelują o ostrożność i zdjęcie nogi z gazu. Czujność powinni zachować również piesi i kierowcy pojazdów komunikacji miejskiej.