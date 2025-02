Ponad 123 miliony złotych dla Torunia. Zyska konkretna grupa mieszkańców. Ujawnili szczegóły

To były czasy!

Ponad 123 miliony złotych na mieszkania w Toruniu

Prezydent Paweł Gulewski z dumą mówi, że Toruń jest rekordzistą, jeśli chodzi o wielkość kwot, która została przyznana z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Mowa tutaj o ponad 123 milionach złotych. Kwota robi ogromne wrażenie. W tym momencie lwia część mieszkańców zada pytanie, na co władze grodu Kopernika przeznaczą środki i czy to pomoże przeciętnemu Kowalskiemu. - To ponad 123 mln zł na budowę siedmiu bloków - zdradza gospodarz miasta i ujawnia kolejne liczby. Jego zastępczyni z kolei zaznacza, że zespół "nie zwalnia tempa".

Cztery z bloków powstaną na osiedlu Glinki przy ulicy Poznańskiej 296, gdzie niedawno otwieraliśmy Dzienny Dom Pobytu i rozbudowuje się osiedle oraz trzy bloki wybudowane zostaną na Dębowej Górze. Łącznie będą to 404 mieszkania. To bardzo dobra informacja, przede wszystkim dla osób czekających ubiegających się o mieszkania z zasobu komunalnego- zapewnia prezydent Paweł Gulewski.

- Wszystko wskazuje na to, że w czerwcu 2026 roku będziemy dysponować potężnym zasobem, który będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby mieszkańców Toruniu - dodaje Gulewski.

Zastępczyni prezydenta Torunia zdradza kolejne plany

Lewobrzeże i Dębowa Góra to nie wszystko. Wiceprezydentka Dagmara Zielińska zaznacza, że władze Torunia mają przygotowane dwa kolejne wnioski, które będą składali na lokalizację przy ulicy Bydgoskiej, przy ulicy Broniewskiego/Reja. - Tam jesteśmy w przededniu zakończenia dokumentacji do złożenia wniosków o przyznanie kolejnych środków - informuje Zielińska.

W komunikacie UMT czytamy ponadto, że Toruń jest w trakcie przetargów na pięć budynków, w tym trzy budynki na Dębowej Górze i na dwa budynki przy ulicy Poznańskiej. Po uzyskaniu środków będziemy przystępowali do podpisania umowy i rozpoczęcia budowy.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Torunia

- Działania Torunia wpisują się w 5-letni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Torunia, zgodnie z uchwałą RMT nr 174/25 z 13 lutego 2025 r. Budowa mieszkań przewidziana jest na lata 2025-2026. W 2023 roku otrzymaliśmy dotację 19,8 mln zł z Funduszu Dopłat na 134 lokale mieszkalne z partycypacją osób fizycznych (do 35% kosztów budowy). Pięć bloków jest budowanych obecnie na Dębowej Górze. Złożono ponad 300 wniosków na 134 mieszkania, które zostaną oddane w pierwszej połowie 2026 roku - zaznacza w komunikacie Magdalena Dębczyńska-Wróblewska z UMT.

Dla porównania w latach poprzednich budownictwo mieszkaniowe i remonty były wspomagane środkami z budżetu państwa:

w 2022 roku 36,52 mln zł

w 2023 r. 34,46 mln zł

w 2024 r. 45,5 mln zł.

