13-letnia Paulinka zginęła w strasznym wypadku w Toruniu. Urzędnicy reagują

Ten feralny wypadek miał miejsce w poniedziałek, 3 lipca 2023 roku przy ul. Podgórskiej w Toruniu. 13-letnia Paulinka wbiegła prosto pod samochód, kierowany przez 25-letnią Karolinę. Kierująca volkswagenem nie miała czasu na reakcję. Była trzeźwa. Pięć dni po tragedii odbył się przejmujący pogrzeb dziewczyny. Grób Paulinki dosłownie utonął w kwiatach. Obok nich pojawił się biały krzyż. Sprawa wypadku wywołała ogromne emocje wśród mieszkańców grodu Kopernika. Od razu przypomniano, jak wiele sygnałów związanych z bezpieczeństwem w tamtym rejonie wysyłali społecznicy, radni i sami mieszkańcy.

Toruń: 13-letnia Paulina zginęła w wypadku. Na Podgórskiej będzie bezpieczniej?

Nasi czytelnicy, którzy zamieścili wiele emocjonalnych komentarzy pod wpisami o wypadku, zwracali nam uwagę na liczne problemy, związane z ul. Podgórską. - Na długości 2 kilometrów brak przejścia i sygnalizacji. Na przystanek trzeba przebiec przez jezdnię, bo jest tuż za łukiem drogi. Urzędnicy odmawiają podjęcia działań - przekazał pan Dawid.

Złość mieszkańców i społeczników była jeszcze większa, ponieważ przypomniano, że od dawien dawna trwała walka o konkretne zmiany w tym miejscu. Zaangażowani w nią byli m.in. radny z ramienia PiS Wojciech Klabun oraz Sylwia Szczęsna z Rady Okręgu nr 3 - Rudak. Działaczka przekazała na Facebooku decyzję z 10 stycznia 2023 roku, pod którą podpisał się dyrektor WGK Marcin Kowallek.

- Odpowiadając na pismo (...) w sprawie wyznaczenia przejść dla pieszych na ul. Podgórskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Rudacką (przejazd kolejowy) i skrzyżowania z ul. Gerwazego uprzejmie informuję, że przedmiotowa sprawa została omówiona na posiedzeniu Komisji Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 22 grudnia 2022 roku. Komisja po przeprowadzeniu analizy ruchu drogowego (uwzględniającej natężenia ruchu pieszych) oraz układu drogowego w zaproponowanych lokalizacjach, zaopiniowała rozwiązania negatywnie - czytamy w piśmie.

To już jednak przeszłość. Radio PiK podało, że toruńscy urzędnicy zdecydowali się na szereg zmian w rejonie ullicy Podgórskiej. Kierowcy będą musieli zwracać uwagę na linię ciągłą od ulicy Łódzkiej do przejazdu kolejowego. Z kolei przed ul. Gerwazego i od strony jednostki wojskowej zamontowane zostaną progi zwalniające i związane z nimi ograniczenie prędkości do 30 km/h. Pozostaje mieć nadzieję, że wpłyną one pozytywnie na bezpieczeństwo. Nadal jednak w przestrzeni publicznej wisi pytanie, czy musiało dojść do tragedii, aby podjąć konkretne decyzje w tej sprawie.

