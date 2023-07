Morze łez i złość po śmierci 13-letniej Pauliny z Torunia. Czy można było uniknąć tragedii?

Ten tragiczny wypadek w Toruniu miał miejsce w poniedziałek (3 lipca 2023 r.) w godzinach popołudniowych. Młodsza aspirant Dominika Bocian z biura prasowego KMP w Toruniu powiedziała "Super Expressowi", że obecni na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 13-letnia dziewczyna wbiegła prosto pod jadącego volkswagena. W tamtym miejscu nie ma przejścia dla pieszych. Paulina zginęła na miejscu. - 25-letnia kierująca trafiła do szpitala. Została jej pobrana krew do badań na zawartość alkoholu lub substancji o podobnym działaniu - przekazała mł. asp. Bocian.

Łzy i złość po śmierci 13-letniej Pauliny z Torunia. Czy można było uniknąć wypadku?

Sprawa wypadku poruszyła nie tylko naszych czytelników. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wyrazów współczucia, kierowanych w kierunku bliskich i słów wsparcia dla kierującej Passatem 25-latki. To jednak nie wszystko. Torunianie zwracają uwagę na miejsce, gdzie doszło do tragedii.

- Na długości 2 kilometrów brak przejścia i sygnalizacji. Na przystanek trzeba przebiec przez jezdnię, bo jest tuż za łukiem drogi. Urzędnicy odmawiają podjęcia działań - napisał pan Dawid.

Okazuje się, że od dawien dawna trwała walka o konkretne zmiany w tym miejscu. Zaangażowani w nią byli m.in. radny z ramienia PiS Wojciech Klabun oraz Sylwia Szczęsna z Rady Okręgu nr 3 - Rudak. Działaczka przekazała na Facebooku decyzję z 10 stycznia 2023 roku, pod którą podpisał się dyrektor WGK Marcin Kowallek.

- Odpowiadając na pismo (...) w sprawie wyznaczenia przejść dla pieszych na ul. Podgórskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Rudacką (przejazd kolejowy) i skrzyżowania z ul. Gerwazego uprzejmie informuję, że przedmiotowa sprawa została omówiona na posiedzeniu Komisji Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 22 grudnia 2022 roku. Komisja po przeprowadzeniu analizy ruchu drogowego (uwzględniającej natężenia ruchu pieszych) oraz układu drogowego w zaproponowanych lokalizacjach, zaopiniowała rozwiązania negatywnie - czytamy w piśmie.

Radny PiS w rozmowie z "Nowościami" powiedział, że sygnały zaniepokojonych mieszkańców Podgórskiej otrzymał już w 2019 roku. Przez lata bezskutecznie walczył o poprawę bezpieczeństwa na lewobrzeżu. Po tragedii sprawa wróciła jak bumerang.

- Poczekajmy z osądami na wyniki dochodzenia. Pytanie, które pozostanie bez odpowiedzi, to: jeśli pojawiłby się w tym miejscu jakiś element zwiększający bezpieczeństwo - czy do niej by doszło? Po tragedii złożyłem do Prezydent Torunia Michał Zaleski kolejny wniosek o zwiększenie bezpieczeństwa w tym miejscu - napisał Klabun w mediach społecznościowych.

Radny Klabun wnioskuje o lokalizację jednego z oznakowanych przejść dla pieszych w pobliżu przystanku autobusowego, na wysokości budynku Podgórska 14D. Przekonuje, że z przystanku korzystają chociażby dzieci dojeżdżające do Szkoły Podstawowej nr 17. Do sprawy będziemy wracać. Pod tekstem znajdziecie galerię z miejsca zdarzenia.

