Łzy same płyną do oczu

Do tragicznego w skutkach wypadku w Toruniu doszło 3 lipca, ok. godziny 14:00. Dramat miał miejsce dokładnie na ul. Podgórskiej, w okolicach posesji nr 14 na lewobrzeżu. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 13-latka wbiegła na ulicę, wprost pod jadącego tamtędy Passata - powiedziała "Super Expressowi" mł. asp. Dominika Bocian z biura prasowego KMP w Toruniu. Nasz reporter ustalił, że zmarła miała na imię Paulina. Rodzina nastolatki pogrążyła się w żałobie. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.

Nasi czytelnicy zwracają uwagę, że w tym miejscu mamy do czynienia z bardzo długim odcinkiem drogi. Nie ma tam przejścia dla pieszych. Dramat przeżywa również 25-letnia Karolina, która kierowała volkswagenem. - Trafiła do szpitala. Została jej pobrana krew do badań na zawartość alkoholu lub substancji o podobnym działaniu - przekazała nam mł. asp. Dominika Bocian.

Policjantka zachęca rodziców i opiekunów do rozmów z dziećmi o ich bezpieczeństwie. Tymczasem tragedia z poniedziałku wstrząsnęła torunianami. - To nasze osiedle. Mój syn nie może dojść do siebie, razem się bawili i nagle dziecka nie ma. Serdeczne wyrazy współczucia, choć wiem, że nic nie ukoi bólu rodziny. Łzy po prostu same leciały - napisała na Facebooku pani Anna. Pojawiły się też komentarze, dotyczące kierującej volkswagenem. - Młoda kobieta jest teraz przerażona, zdruzgotana, trauma na całe życie. Proszę się nie obwiniać, na Pani miejscu mógł być każdy inny kierowca, życzę Pani siły i empatii od innych - podkreśliła pani Dorota. - Współczuję rodzicom oraz kierującej samochodem. Straszna tragedia - dodała pani Karolina.

Wyrazy współczucia dla rodziny i słowa wsparcia dla kierującej to jedno, ale są tacy, którzy mają pretensje do urzędników z Torunia. - Na długości 2 kilometrów brak przejścia i sygnalizacji. Na przystanek trzeba przebiec przez jezdnię, bo jest tuż za łukiem drogi. Urzędnicy odmawiają podjęcia działań - napisał pan Dawid.

Nasza redakcja przyłącza się do wyrazów współczucia, skierowanych w kierunku pogrążonej w żałobie rodziny. Do wszystkich uczestników ruchu drogowego apelujemy o ostrożność - dotyczy to zarówno kierowców, jak i pieszych. Do sprawy będziemy wracać. Pod tekstem znajdziecie galerię z miejsca zdarzenia.

