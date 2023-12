Dodatkowe pociągi ruszyły z Torunia. "Będziemy dostosowywać rozkład do potrzeb pasażerów"

- Julka na zawsze pozostaniesz w naszych sercach - napisał przyjaciel 16-latki w mediach społecznościowych. Rodzina i znajomi nastolatki nie mogą uwierzyć w to, co stało się w miniony poniedziałek. Dramat rozegrał się na terenie Jastrzębia (droga2137c). Policjanci otrzymali informację o wypadku po godzinie 18:00. Na miejscu wszystko się potwierdziło.

- Funkcjonariusze ustalili, że kierujący bmw 20-letni mieszkaniec gminy Kikół potrącił idącą szosą nastolatkę. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że dwie koleżanki 16 i 12-latka szły prawą stroną szosy. Nie miały na sobie elementów odblaskowych - wyjaśnia podkom. Małgorzata Małkińska, oficer prasowy KPP w Lipnie.

Wypadek w Jastrzębiu. Kierowca był trzeźwy

Funkcjonariuszka z Lipna dodaje, że u kierującego policjanci wykonali badania krwi - mężczyzna był trzeźwy. Niestety, potrącona 16-katka z Lipna zginęła na miejscu. Prokurator zabezpieczył do sekcji jej ciało. Zabezpieczone zostało także auto kierującego. W sprawie wypadku trwa śledztwo pod nadzorem prokuratora. - Wyrazy współczucia dla rodziny. Tragedia dla rodziców, jak również dla młodego chłopaka, który nie jest winien. Odblaski - napisała w mediach społecznościowych jedna z internautek, poruszona sprawą wypadku.

Nasza redakcja dołącza się do słów wyrazów współczucia, kierowanych w kierunku bliskich Julii. Do sprawy i kolejnych ustaleń policjantów będziemy wracać. Służby apelują o ostrożność na drogach. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło w listopadzie w regionie.

