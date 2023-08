17-letnia Ukrainka zniknęła pod wodą. Dramat nad jeziorem Czarne

O dramacie nad jeziorem Czarne we Włocławku jako pierwszy poinformował lokalny serwis "Dzień Dobry Włocławek". Dziennikarze ustalili, że 17-letnia Ukrainka i jej koleżanka skakały do wody z pomostu, co nie jest zabronione. Początkowo skoki wyglądały tak, jak zaplanowały to dziewczyny, ale za którymś razem, z wody wypłynęła tylko jedna z nich. Ratownik WOPR i plażowicze ruszyli do akcji. Rozpoczęły się poszukiwania pod wodą. W takich przypadkach liczy się każda sekunda.

Dramat nad jeziorem Czarne we Włocławku. 17-letnia Ukrainka o krok od tragedii

Na szczęście, niedługo później Ukrainka została odnaleziona na głębokości ok. 3 metrów. Nieprzytomna dziewczyna została wyłowiona na brzeg, a reanimacja przyniosła skutek. Oddech powrócił przed przyjazdem ratowników medycznych. - Pacjentka przebywa w naszym szpitalu. Jej stan jest poważny - powiedział ddwloclawek.pl. Iliya Iliev, szef SOR we włocławskim szpitalu i dyrektor WSS ds. lecznictwa.

Policjanci i ratownicy apelują o rozsądek nad wodą. Pogoda sprzyja wypoczynkowi w takich miejscach, ale musimy uważać.

