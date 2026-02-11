18-latek pił u kolegi, potem zabrał mu samochód. Dramatyczny finał jazdy

Policjant z Radziejowa zrelacjonował "popisy" 18-latka z województwa kujawsko-pomorskiego.

Nastolatek poszedł do znajomego. Później bez jego wiedzy "pożyczył sobie" samochód. Po krótkiej przejażdżce, auto wylądowało w rowie!

Teraz 18-latkowi grozi długi pobyt w więzieniu.

Kujawsko-pomorskie: Nocna interwencja policji pod Radziejowem

Oficer prasowy radziejowskiej komendy, asp. szt. Marcin Krasucki przekazał, że 9 lutego po 23:00 jego koledzy otrzymali niepokojące zgłoszenie. W Borucinku Opel wjechał do rowu, a jego kierowca wysiadł z auta i uciekł. - Mundurowi niedaleko miejsca zdarzenia zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu usiłował się schować na terenie jednej z posesji. Policjanci zatrzymali 18-letniego mieszkańca powiatu. Był pijany, alkomat wskazał ponad 1,7 promila - poinformował funkcjonariusz z Radziejowa.

W trakcie wyjaśniania tej sprawy, do funkcjonariuszy wpłynęło kolejne zgłoszenie, tym razem o kradzieży pojazdu marki Opel. Mundurowi ustalili, że zatrzymany 18-latek, był u znajomego w jednej z miejscowości w gminie Osięciny. Tam, wykorzystując chwilowe wyjście kolegi z domu, zabrał kluczyki do jego samochodu i odjechał z podwórka. Przejechał kilka kilometrów i wpadł do rowu - dodał asp. szt. Marcin Krasucki.

Dwa zarzuty dla 18-latka

18-latek trafił do aresztu. Po wytrzeźwieniu, policjanci przedstawili mu zarzuty zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia oraz kierowania w stanie nietrzeźwości bez wymaganych uprawnień. - Mężczyzna przyznał się do winy, a swoje zachowanie tłumaczył wypitym wcześniej alkoholem. Teraz jego sprawą zajmie się sąd. Grozi mu od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności - podsumował oficer prasowy KPP Radziejów.

