18-latek pruł przed siebie jak szalony. Pomylił Włocławek z torem wyścigowym

Wydawałoby się, że 18-letni kierowca, który ma prawo jazdy od zaledwie pół roku powinien mierzyć siły nad zamiary. Nie w tym przypadku. Oficer prasowa KMP we Włocławku, nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek informuje "Super Express", że w środę (28 czerwca 2023 r.) około godziny 20:30 jej koledzy z grupy SPEED, na Alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mercedesem. Okazało się, że chłopak, siedzący za kierownicą pomylił kujawsko-pomorskie miasto z torem wyścigowym.

Włocławek: Drakoński mandat dla 18-latka. Pędził z zawrotną prędkością

- Okazało się, że mężczyzna jechał przez obszar zabudowany mając na liczniku 129 km/h, podczas gdy obowiązywała go w miejscu pomiaru „siedemdziesiątka”. 18-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 1 500 złotych. Poza tym policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy na okres 3-miesięcy, które młody kierowca otrzymał niecałe pół roku wcześniej - przekazuje nadkom. Seligowska-Ostatek w komunikacie, przesłanym mediom.

Policjanci apelują o ostrożność i przypominają, że nadmierna prędkość to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Nasza redakcja przyłącza się do komunikatów funkcjonariuszy. Spieszcie się powoli! O ewentualnych utrudnieniach w Kujawsko-Pomorskiem będziemy informować w naszym serwisie.

