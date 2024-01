19-latek zaatakował w drogerii. Zaskoczyli go na toruńskim lewobrzeżu

Starszy sierżant Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu poinformował nas, że nad sprawą kradzieży rozbójniczej jego koledzy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu pracowali od połowy grudnia 2023 roku. Postępowanie nadzorowała Prokuratura Rejonowa Toruń-Wschód. - Jak wynikało z ustaleń śledczych, pracownik ochrony próbował zatrzymać mężczyznę, który mijając linię kas, chciał wynieść ze sklepu warte ponad tysiąc złotych perfumy i opakowanie baterii. Wtedy złodziej zaatakował ochroniarza, uderzył go pięścią w szyję i zbiegł - przekazał policjant z biura prasowego toruńskiej komendy.

- Ustalenia kryminalnych i funkcjonariuszy z KMP w Toruniu doprowadziły do wytypowania i namierzenia sprawcy. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec toruńskiego lewobrzeża. 4 stycznia policjanci złożyli niezapowiedzianą „wizytę” w jego miejscu zamieszkania. Zaskoczony mężczyzna trafił do radiowozu, a stamtąd prosto do policyjnej celi - dodaje st. sierż. Pypczyński.

19-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie na podstawie zgromadzonych przez policjantów dowodów został mu przedstawiony zarzut kradzieży rozbójniczej.

- Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego policyjnego dozoru, zakazał zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym, a także przebywania w drogerii i opuszczania kraju. Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności - podsumował funkcjonariusz z biura prasowego KMP w Toruniu.

