19-letni kierowca uderzył w budynek Areny Toruń! Zdjęcia przerażają. Wiemy, co tam się stało

O niepokojącym zdarzeniu z niedzieli poinformowali nas strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Ok. godziny 16:20, 19-letni kierowca Audi wjechał w budynek Areny Toruń, a konkretnie w znajdującą się tam siłownię. Zdjęcia, przekazane przez strażaków dawały do myślenia. Jak to się stało, że pojazd przejechał przez chodnik i mieliśmy taki finał? Na szczęście nastolatkowi nic się nie stało. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z policjantami z KMP. Wiemy już, dlaczego doszło do zdarzenia i nie możemy tu mówić o rażącym błędzie ze strony kierowcy. Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami.

Wjechał w budynek w Toruniu. Powodem... wystrzał opony

Popołudniowy wypadek wstrząsnął torunianami. - Całe szczęście, że nie ma nikogo poszkodowanego - napisał pan Michał. Okazuje się, że kierowca musiał się zmierzyć z nagłą sytuacją.

- Kierujący stracił panowanie nad pojazdem w wyniku wystrzału opony. W konsekwencji uderzył w budynek hali widowiskowo-sportowej. 19-latek nie został ukarany, Mówimy tutaj o zdarzeniu losowym - powiedział nam st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

