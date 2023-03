Ekscytujące derby we Włocławku. Anwil wbija gwóźdź do trumny Twardych Pierników? Zdjęcia z meczu

- Niedawno jeszcze sam wspierałem zbiórki, a dziś to ja potrzebuję pomocy - napisał Piotr Daraż w serwisie pomagam.pl. Ten młody mężczyzna z Torunia od października 2022 walczy z rzadko występującym nowotworem, zwanym mięsakiem. W Polsce uznano, że guz jest nieoperacyjny ze względu na wielkość. Szansa dla Piotrka pojawiła się za naszą zachodnią granicą.

19-letni Piotr z Torunia walczy z mięsakiem. Zbiera na operację w Niemczech

- Na szczęście w prywatnej klinice w Niemczech w Offenbach znalazł się chirurg gotowy usunąć mięsaka. Jednak ze względu na to, iż klinika jest prywatna, operacja jest płatna. Dlatego też bardzo serdecznie proszę o pomoc, abym jak najszybciej mógł wrócić do normalnego życia - zaapelował Piotr za pośrednictwem serwisu pomagam.pl.

W walkę o życie Piotra włączyła się m.in. społeczność I LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do 20 marca, do godziny 19:15 zebrano nieco ponad 105 tysięcy złotych. Cel ustawiono na niemal dwa razy tyle. Link do zbiórki przekazujemy pod tekstem. Zachęcamy do wsparcia młodego człowieka z Torunia! Do tematu będziemy wracać w kolejnych artykułach.

Sonda Czy pomagasz potrzebującym proszącym o wsparcie na ulicy? Tak Nie Zależy