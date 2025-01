20-latek przeżył koszmar w centrum Torunia. Napastnik wyjął nóż. Potem było jak w czarnym kryminale

Policjanci razem z prokuratorem wystąpili z wnioskiem do sądu o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd, po zapoznaniu się z aktami sprawy, tymczasowo aresztował mężczyznę na najbliższe 3 miesiące. Podejrzany to recydywista, dlatego teraz czeka go surowsza kara - podsumowuje st. sierż. Sebastian Pypczyński.