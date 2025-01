-20 stopni mrozu, a potem nawet +15. Te daty zapisujemy na czerwono. Modele pogodowe oszalały

Znamy plany Torunia na 2025 rok. Co w miejsce Skyway?

Spis treści

Atak zimy, a może szybsze nadejście wiosny?

W końcówce 2024 roku i na początku 2025 zima płata figle swoim fanom. Śnieżne i mroźne dni pojawiły się przede wszystkim w pierwszej dekadzie stycznia. W połowie miesiąca Polska zmierzyła się z opadami marznącymi i gołoledzią, co przyniosło poważne utrudnienia komunikacyjne. Meteorolodzy aktualizują prognozy na kolejne tygodnie i tu zaczynają się ciekawostki. Michał Kołodziejczyk z serwisu fanipogody.pl przeanalizował modele, dostępne na stronie wxcharts.com. - Obecne wyliczenia modeli pokazują w końcówce stycznia mróz do -19 stopni Celsjusza. Jednak bardzo ciekawym jest, że ten sam model dobę później, w dacie 29 stycznia prognozuje na zachodzie temperatury nawet do +15 stopni Celsjusza - informuje pasjonat.

Ponad 30 stopni różnicy w prognozie pogody

Siarczysty mróz do -19 stopni to groźny scenariusz, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę wartości, które będą z nami w nocy. Gdy spojrzymy na konkrety, to zima jawi się zdecydowanie łagodniejszą. Lepienie bałwana, jazda na sankach i bitwy na śnieżki nie będą częstym widokiem.

Mamy jeszcze do czynienia z dość niestabilnymi prognozami na koniec miesiąca. Pewne natomiast jest, że najbliższe kila, kilkanaście dni przyniesie nam spokojniejszą, wyżową aurę, a mróz w kraju odpuści - podkreśla Michał Kołodziejczyk, współautor serwisu fanipogody.pl.

Atak zimy ze śniegiem w Polsce

Na ten moment mówimy o bardzo łagodniej wersji zimy. Dni ze śniegiem w Polsce są wyjątkami i na razie nie widać drastycznej odmiany. W dynamicznych prognozach widać większe opady śniegu, ale dopiero pod koniec miesiąca (po 25 stycznia). Wcześniej, eksperci IMGW zapowiadają opady deszczu na wschodzie i na północnym wschodzie. Parasole przydadzą się w piątek (17 stycznia).

Wspominane opady zbiegną się z plusowymi temperaturami, przynajmniej w ciągu dnia. Utrudnienia będą mniejsze niż 15 stycznia, ale kierowcy i piesi powinni zachowywać ostrożność. Prognozy i utrudnienia będziemy aktualizować w naszym serwisie.

QUIZ: Sprawdź swoją wiedzę o tematyce pogodowej

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Następne pytanie