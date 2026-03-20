29-latek z Torunia zaatakował w nocy. Pokazali wszystko na nagraniu

Policjanci z Torunia pokazali film z nocnej akcji. 29-latek złapany na gorącym uczynku

Funkcjonariusze z KMP pochwalili się nagraniem z akcji z 14 marca. Tej nocy policjanci z toruńskiego Śródmieścia otrzymali zgłoszenie o podejrzeniu włamania do jednego z lokali gastronomicznych znajdujących się w dzielnicy Wrzosy. - Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, zauważyli wybitą szybę w oknie. W środku nikogo już nie było, ale wnętrze wyglądało na splądrowane - opisuje mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z biura prasowego KMP w Toruniu.

- Kilka minut później otrzymali kolejne zgłoszenie, tym razem o alarmie, który załączył się w oddalonym o kilkaset metrów sklepie. Na miejscu okazało się, że i tu ktoś wybił szybę. Gdy mundurowi zbliżali się do marketu zobaczyli w środku mężczyznę trzymającego w dłoni młotek. Policjanci nakazali mu go odłożyć co też uczynił, po czym oddał się w ręce funkcjonariuszy - podaje szczegół funkcjonariusz z Komendy Miejskiej.

Na nagraniu widać sceny rodem z kina akcji! Zobaczcie film, a dalszy ciąg materiału znajduje się pod nim!

Młody Torunianin zatrzymany. To nie jego "pierwszy raz"

Po sprawnie przeprowadzonej akcji sprawca został zatrzymany i trafił za kratki. Delikwent to 29-letni mieszkaniec Torunia, który już wcześniej wkroczył na przestępczą ścieżkę.

- W toku prowadzonych czynności, funkcjonariusze ustalili, że z obu tych miejsc mężczyzna ukradł gotówkę, telefon i napoje. Część z pieniędzy policjanci odzyskali. Następnego dnia zatrzymany usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia na łączną kwotę przekraczającą 19 tys. złotych. Teraz 29-latek za swoje „wyczyny" odpowie przed sądem. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności - podsumowuje mł. asp. Dobrzeniecki.

Mieszkańcy Torunia nie ukrywają, że akcja im się podobała. Film na profilu KMP w Toruniu obejrzało już 19 tysięcy użytkowników mediów społecznościowych (stan na 20 marca). - Policja na Śródmieściu jest naj lep sza - napisał pan Tomek. - Najlepszy partol - dodała pani Ewelina.