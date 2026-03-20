29-latek z Torunia zaatakował w nocy. Pokazali wszystko na nagraniu

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-03-20 9:38

29-latek z Torunia myślał, że pod osłoną nocy uda mu się włamać i splądrować lokale. Przeliczył się. Policjanci z Komendy Miejskiej pokazali nagranie z akcji. Widać na nim, że funkcjonariusz wyciąga broń. Akcja zakończyła się sukcesem służb. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia.

Policjanci z Torunia pokazali film z nocnej akcji. 29-latek złapany na gorącym uczynku

Funkcjonariusze z KMP pochwalili się nagraniem z akcji z 14 marca. Tej nocy policjanci z toruńskiego Śródmieścia otrzymali zgłoszenie o podejrzeniu włamania do jednego z lokali gastronomicznych znajdujących się w dzielnicy Wrzosy. - Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, zauważyli wybitą szybę w oknie. W środku nikogo już nie było, ale wnętrze wyglądało na splądrowane - opisuje mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z biura prasowego KMP w Toruniu.

- Kilka minut później otrzymali kolejne zgłoszenie, tym razem o alarmie, który załączył się w oddalonym o kilkaset metrów sklepie. Na miejscu okazało się, że i tu ktoś wybił szybę. Gdy mundurowi zbliżali się do marketu zobaczyli w środku mężczyznę trzymającego w dłoni młotek. Policjanci nakazali mu go odłożyć co też uczynił, po czym oddał się w ręce funkcjonariuszy - podaje szczegół funkcjonariusz z Komendy Miejskiej.

Włamywacz z Torunia zatrzymany na gorącym uczynku. Policja pokazała szczegóły akcji
Galeria zdjęć 9

Młody Torunianin zatrzymany. To nie jego "pierwszy raz"

Po sprawnie przeprowadzonej akcji sprawca został zatrzymany i trafił za kratki. Delikwent to 29-letni mieszkaniec Torunia, który już wcześniej wkroczył na przestępczą ścieżkę.

- W toku prowadzonych czynności, funkcjonariusze ustalili, że z obu tych miejsc mężczyzna ukradł gotówkę, telefon i napoje. Część z pieniędzy policjanci odzyskali. Następnego dnia zatrzymany usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia na łączną kwotę przekraczającą 19 tys. złotych. Teraz 29-latek za swoje „wyczyny" odpowie przed sądem. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności - podsumowuje mł. asp. Dobrzeniecki.

Mieszkańcy Torunia nie ukrywają, że akcja im się podobała. Film na profilu KMP w Toruniu obejrzało już 19 tysięcy użytkowników mediów społecznościowych (stan na 20 marca). - Policja na Śródmieściu jest naj lep sza - napisał pan Tomek. - Najlepszy partol - dodała pani Ewelina.

Polecany artykuł:

Autobus szkolny gruchnął w Audi. Dzieci wśród poszkodowanych. Pokazali wszystki…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA TORUŃ