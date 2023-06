36-latek rozbił busa na A1 pod Toruniem. Popełnił poważny błąd [ZDJĘCIA]

Młode Twarde Pierniki to srebrne chłopaki! Toruń dumny z młodzieży

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło na A1 w okolicach Januszewa (woj. kujawsko-pomorskie). Na 124 kilometrze, a konkretniej na pasie w kierunku Łodzi 36-latek uderzył w naczepę poprzedzającego auta. - Mężczyzna kierujący busem nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków. Busem podróżowało sześć osób, a ciężarówkę prowadził 40-letni mężczyzna - wyjaśnił st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Na miejscu działały 3 zastępy PSP i OSP: JRG w Chełmży i przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelgnie. Kierowca busa i jeden z pasażerów trafili do szpitala. Sprawca kolizji został ukarany mandatem w wysokości 1100 zł. Na szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych. Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność. Warto zdjąć nogę z gazu i zachować odpowiedni poziom koncentracji. O ewentualnych utrudnieniach będziemy was informować w naszym serwisie. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z miejsca zdarzenia.

