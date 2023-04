Agresywny mężczyzna zaatakował kobietę w sklepie! Takiej reakcji się nie spodziewał

Lambert to za mało. Apator blisko medalu MPPK. Motor wyszarpał złoto

Dla tego policjanta z Torunia nie jest istotne, czy aktualnie jest na służbie, czy już po niej. W miniony wtorek (28 marca 2023 r.) przed godziną 18:00 sierżant Szymon Foksiński robił zakupy w jednym ze sklepów na terenie grodu Kopernika. Kiedy usłyszał wołanie o pomoc i słowo "złodziej", jego reakcja była natychmiastowa. Kolegę chwali funkcjonariusz z biura prasowego toruńskiej komendy. - Uciekinier z łupem w rękach zmierzał w kierunku wyjścia, kiedy na drodze stanął mu nieumundurowany policjant. Sierżant wezwał sprawcę kradzieży do zatrzymania, a kiedy spotkał się z brakiem reakcji obezwładnił go, uniemożliwiając ucieczkę - wyjaśnia st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu.

Toruń: Agresywny mężczyzna zatrzymany przez policjanta po służbie

W komunikacie KMP w Toruniu czytamy, że zatrzymany mężczyzna był agresywny i wulgarny, próbował wyrwać się funkcjonariuszowi, ale jego próby spełzły na niczym. Stróż prawa przytrzymał go do czasu przyjazdu policyjnego patrolu. Na jaw wyszło, że delikwent to stary znajomy toruńskich policjantów.

- Okazało się, że zatrzymany 35-latek to sprawca podobnych kradzieży. W związku ze zdarzeniem, wobec mężczyzny został sporządzony wniosek o ukaranie do sądu. Za kradzież grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny - podsumowuje st. sierż. Pypczyński. Pod tekstem zamieszczamy zdjęcie policjanta, który wykazał się godną pochwały postawą.

i Autor: KMP w Toruniu Sierżant Szymon Foksiński z Torunia zareagował po służbie i zatrzymał złodzieja

