Amelia z Torunia zachwyciła na prestiżowym turnieju. Kolejny sukces młodej zawodniczki

Nastoletnia Amelia niejednokrotnie udowadniała, że ma ogromny talent. Błysnęła m.in. na wrześniowym turnieju w Opolu. Teraz przyszła kolej na zawody w województwie śląskim. Wejście w 2024 rok było imponujące. Rodzice, przyjaciele i trenerzy mają powody do dumy, a sama Amelia wróciła z Rybnika w świetnym nastroju.

W turnieju udział brało 226 judoków z 76 klubów, Toruń reprezentowało 3 zawodników z klubu Kodokan Toruń. Bardzo dobry występ zanotowała Amelia Bagniewska - zawodniczka klubów Kodokan i Bushi Toruń, trenująca pod okiem trenerów Romana i Ewy Wiwatowskich oraz Dariusza Huczuk. Amelia przegrała tylko pierwszą walkę karami shido z późniejszą zwyciężczynią tej kategorii. To był pierwszy start w tym roku Amelii, a zarazem pierwszy po przejściu do kategorii juniorów, co jest potwierdzeniem dobrej formy zawodniczki.

Wywalczony medal jest nagrodą za ciężką pracę i wylane na treningach poty. Zawodniczce, trenerom i przyjaciołom życzymy kolejnych sukcesów, o których z pewnością będziemy pisać w naszym serwisie. Przypomnijmy - w pierwszej połowie lutego wspominaliśmy m.in. o złocie 12-letniej Julii w taekwondo.