Andrzej Duda w roli wykładowcy! Były prezydent wystąpi na uczelni Tadeusza Rydzyka

Ojca Tadeusza Rydzyka nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać. To bez wątpienia najbardziej znany zakonnik w kraju, a być może nawet poza jego granicami. Od lat budzi skrajne emocje – jedni widzą w nim charyzmatycznego wizjonera, inni nie szczędzą mu krytyki.

W Toruniu stworzył potężne medialno-religijne imperium. Na jego konto można zapisać powstanie Radia Maryja, Telewizji Trwam, Muzeum „Pamięć i Tożsamość” oraz Parku Pamięci. Realizacja tych przedsięwzięć była możliwa dzięki dotacjom państwowym – fundacja Rydzyka otrzymała m.in. ponad 200 milionów złotych na budowę muzeum, blisko 30 milionów na tzw. Geotermię oraz 6 milionów na Park Pamięci. Sam zakonnik wielokrotnie podkreślał jednak, że prywatnie żyje bardzo skromnie – o pieniądze na podstawowe potrzeby, jak choćby zakup butów, ma prosić przeora zakonu.

Szczególną dumą Rydzyka jest jednak Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, która w tym roku świętuje 25-lecie istnienia. Co ciekawe, państwo nie dołożyło ani złotówki do jej powstania. Uczelnia, mieszcząca się w imponującym gmachu przy wylocie z Torunia w stronę Bydgoszczy, stała się jednym z najważniejszych elementów jego działalności.

Podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego gości tradycyjnie powita ojciec Tadeusz Rydzyk. Jednak największą niespodzianką jest program uroczystości – wykład inauguracyjny pt. „Znaczenie Prawdy Historycznej” wygłosi bowiem dr Andrzej Duda, były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie wiadomo jeszcze, czy będzie to jedynie jednorazowe wystąpienie, czy początek szerszej współpracy. Pewne jest jednak, że były prezydent aktywnie poszukuje swojego miejsca po zakończeniu kadencji i nie zamierza znikać z życia publicznego.