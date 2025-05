Anwil nie zostawił złudzeń torunianom. Faworyt o krok od awansu

Pierwsza połowa, pierwszego meczu ćwierćfinałowego Orlen Basket Ligi była bardzo dobra w wykonaniu "Twardych Pierników". Później obudził się Anwil i kontynuował dobrą grę również w piątkowy wieczór. Podopieczni Selçuka Ernaka od pierwszych minut pokazywali wyższość nad torunianami. Dowodem seria 12:0 z początku pierwszej kwarty. Później faworyci spokojnie kontrolowali przebieg spotkania i powiększali przewagę. Jeśli szukać optymistycznych przesłanek dla gości, to można wspomnieć o trzeciej kwarcie, którą przyjezdni wygrali w stosunku 24:18.

W ostatniej akcji za trzy punkty trafił Krzysztof Sulima i ustalił wynik spotkania - 107:76. Ta różnica dobrze oddaje to, co oglądaliśmy w Hali Mistrzów. 21 punktów zdobył Luke Petrasek, a Kamil Łączyński do 14 punktów dorzucił 10 asyst i 4 zbiórki. Liderem Arriva Polski Cukier Toruń był Michael Ertel, który również zapisał przy swoim nazwisku 21 punktów. 16 punktów Dominika Wilczka również zasługuje na wysoką notę. Gorszy dzień miał za to Viktor Gaddefors.

Derbowa rywalizacja w fazie play-off Orlen Basket Ligi powróci 19 maja. Tym razem włocławianie przyjadą do grodu Kopernika. Początek spotkania o 19:00. Jeśli Anwil wygra, to zapewni sobie awans do czołowej czwórki.

Galeria ze zdjęciami: Anwil Włocławek - Arriva Polski Cukier Toruń. Fotorelacja z Hali Mistrzów i artykuł będą aktualizowane!