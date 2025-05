Anwil Włocławek wyprowadził pierwszy cios. "Twarde Pierniki" pękły w drugiej połowie

Anwil Włocławek - Arriva Polski Cukier Toruń, czyli faza play-off OBL

Podopieczni Srdjana Suboticia musieli przebijać się do czołowej ósemki przez play-in. Zwycięstwa z Dzikami Warszawa i WKS Śląskiem Wrocław dały upragniony awans do play-off. Nagrodą dla "Twardych Pierników" była rywalizacja z najlepszą drużyną fazy zasadniczej. Faworytem była rzecz jasna ekipa Anwilu Włocławek. Pierwsze spotkanie odbyło się w Hali Mistrzów. Kibice gospodarzy szczelnie wypełnili obiekt i od samego początku głośno dopingowali swoich ulubieńców. Goście również mogli liczyć na aktywną grupę wyjazdową. A jak było na parkiecie? Podsumowanie znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z meczu Anwil Włocławek - Arriva Polski Cukier Toruń!

Anwil prowadzi 1:0. "Twarde Pierniki" pękły po przerwie

Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 34:35, co było rzecz jasna sporą niespodzianką. Torunianie wyglądali bardzo dobrze w obronie. Po trafieniach Barreta Bensona i Divine'a Mylesa z końcówki drugiej kwarty, humory w obozie gości dopisywały. Po długiej przerwie dała o sobie znać jakość Anwilu Włocławek. Faworyt podkręcił tempo, grał efektownie i skutecznie. - To jest moment, kiedy drużyna z Torunia zaczyna pękać - powiedział pod koniec trzeciej kwarty Adam Romański, komentujący mecz dla Polsatu Sport.

Ostatnia część spotkania to już pełna kontrola wydarzeń ze strony "Rottweilerów" i popis Michała Michalaka. Imponował również charakter i determinacja Kamila Łączyńskiego.

W drużynie z Torunia można wyróżnić Divine'a Mylesa, który do 18 punktów dorzucił 7 zbiórek i asystę. Skuteczności z Wrocławia nie pokazali za to Michael Ertel i Viktor Gaddefors. Szwed zaliczył 9 zbiórek i 6 asyst, ale 8 punktów nikogo nie rzuca na kolana. Liderem Anwilu był wspominany wyżej Michalak, który do 20 punktów dorzucił 5 zbiórek i asystę.

- Spodziewaliśmy się, że to nie będą łatwe mecze. Drużyna z Torunia jest w gazie. Widać to było przez większość spotkania. Intensywność będzie naszą bronią. Kluczem do tego wygranej w tym spotkaniu była dobra gra w obronie. Zatrzymaliśmy rywala na 69 punktach, co jest wyraźnie poniżej ich średniej. Możemy być dumni z tego, że mieliśmy tylko dwie straty - powiedział Michalak przed kamerami Polsat Sport.

Anwil Włocławek - Arriva Polski Cukier Toruń 86:69 (22:20, 12:15, 27:16, 25:18)