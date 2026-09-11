Apator - Motor: O której i gdzie oglądać półfinał PGE Ekstraligi? Transmisja, zapowiedź i składy

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin, czyli rewanżowy półfinał PGE Ekstraligi 2026

W znakomitych nastrojach przystąpią do rewanżowego spotkania z Orlen Oil Motorem przedstawiciele PRES Toruń. Po 31 latach wygrali przy Alejach Zygmuntowskich i są o krok od drugiego z rzędu finału PGE Ekstraligi. Menedżer Piotr Baron tonował jednak nastroje i w rozmowie z "Super Expressem" przypominał, że jego zespół jest dopiero w połowie drogi. - Skoro drużyna z Torunia mogła po tylu latach wygrać u nas, to my też możemy po 4 latach wygrać na Motoarenie - zapewniał menedżer Orlen Oil Motoru, Jacek Ziółkowski.

Ambicji gościom na pewno nie zabraknie. Bartosz Zmarzlik, Kacper Woryna, Fredrik Lindgren i Martin Vaculik to nazwiska, które muszą robić wrażenie, ale ostatnimi czasy - zwłaszcza dwaj ostatni - nie są w najwyższej formie. Co więcej. "Koziołki" przegrały w fazie zasadniczej w Toruniu aż 29:61. Teraz muszą nie tylko wygrać, ale również uzyskać co najmniej 7 punktów przewagi. Do tego potrzeba mobilizacji całej siódemki, łącznie z juniorami, którzy - ku zaskoczeniu wielu - przegrali w Lublinie wyścig młodzieżowców 1:5. Teraz musi być inaczej, jeśli Lublinianie chcą odwrócić losy rywalizacji.

Informacje o składach i transmisji z meczu znajdują się pod galerią ze zdjęciami z Motoareny!

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Awizowane składy na mecz Apator - Motor

Żadnych zaskoczeń nie ma w zestawieniu PRES Grupa Deweloperska Toruń. Trener Piotr Baron od dawien dawna stawia na sprawdzone pary. Pod nr 11 znajduje się nieoczekiwany bohater z Lublina, Norick Bloedorn, którego przyszłość jest gorącym tematem wśród toruńskich kibiców. Już w pierwszym wyścigu Niemiec zmierzy się z duetem Kacper Woryna - Martin Vaculik. To właśnie tych zawodników zaskoczył na inaugurację w Lublinie.

Awizowane składy na niedzielny półfinał:

Orlen Oil Motor Lublin:

1. Kacper Woryna

2. Mateusz Cierniak

3. Martin Vaculik

4. Fredrik Lindgren

5. Bartosz Zmarzlik

6. Bartosz Bańbor

7. Bartosz Jaworski

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

9. Patryk Dudek

10. Robert Lambert

11. Norick Bloedorn

12. Mikkel Michelsen

13. Emil Sajfutdinow

14. Mikołaj Duchiński

15. Antoni Kawczyński

Sędzia: Krzysztof Meyze

Komisarz toru: Łukasz Izak

Wynik pierwszego meczu: 48:42 dla PRES Toruń

Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Transmisja w TV i stream online z meczu PRES Toruń - Motor Lublin

Początek niedzielnego spotkania zaplanowano na 19:30. Na trybunach zasiądzie kilkanaście tysięcy widzów. Organizatorzy spodziewają się kompletu. Relację i zdjęcia kibiców znajdziecie rzecz jasna w "Super Expressie". Transmisję TV i stream online proponuje Canal+. Mecz skomentują Tomasz Dryła i Patryk Malitowski, a w parkingu będzie pracować duet reporterski - Natalia Pietrucha, Łukasz Benz.

Studio wystartuje o 19:15. Poprowadzi je Piotr Kaczorek, którego gościem będzie Tomasz Gollob. Po zawodach rozpocznie się Magazyn PGE Ekstraligi z Motoareny. Do obsady dołączy ceniony ekspert Krzysztof Cegielski.