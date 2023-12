Znaleźli go wyziębionego, liczyła się każda sekunda. Sierżant Sebastian i aspirant Adam to prawdziwi bohaterowie

Pasja, umiejętności, radość z jazdy i wreszcie - mistrzostwo świata. Wszystko to dotyczy Arkadiusza Szymańskiego z TSŻ Schoenberger Toruń. W Adelajdzie popularny „Heniu” imponował dobrymi startami oraz prędkością na trasie, a także co najważniejsze w wielkich finałach nie popełniał błędów. Finalnie kapitan TSŻ-u zdobył 18 punktów. Czwarte miejsce w finale IMŚ zajął Dawid Bas, który bronił wywalczonego w 2019 roku brązu.

- Gdy się dowiedziałem, że zostałem mistrzem, to czułem euforię. Prawdę mówiąc, nadal nie wiem, co się dzieje oraz co się wydarzyło. Łzy pojawiły się natychmiast. Ryczałem jak dziecko, bo spełniły się moje marzenia. Nie dochodzi to do mnie - powiedział po finale w rozmowie z klubowymi mediami Arkadiusz Szymański.

Zawodnik TSŻ Toruń mistrzem świata. Kolejne sukcesy przedstawicieli klubu

Arkadiusz Szymański jest wychowankiem GKS-u Orzeł Gniezno. Na co dzień żyje w pierwszej stolicy Polski, jednak przed sezonem 2022 postanowił przenieść się do TSŻ-u. Z miejsca stał się liderem zespołu oraz dobrym duchem ekipy. Speedrowerzyści z naszego miasta zdobyli w tym czasie dwa tytuły Drużynowych Mistrzów Polski. Dla urodzonego w 1995 roku zawodnika był to trzeci finał IMŚ w karierze. W najlepszej szesnastce globu znalazł się w sezonach 2013 i 2015. Najlepszym wynikiem Szymańskiego było do tej pory 4. miejsce sprzed dekady. Teraz przebił ten wynik z nawiązką.

To nie koniec sukcesów zawodników TSŻ-u w Australii. Po brąz Indywidualnych Mistrzostw Świata do lat 21 sięgnął 18-letni torunianin Kosma Syrkowski. Piąty w tej samej kategorii był Jakub Sawiński. Czwarte miejsce w rywalizacji pań zajęła Fryderyka Wojciechowska.

Szymański i Bas w barwach reprezentacji Polski sięgnęli po Mistrzostwo Świata Par. Do tego wraz z kadrą seniorów zdobyli srebro Drużynowych Mistrzostw Świata. Syrkowski i Sawiński zostali Drużynowymi Mistrzami Świata Juniorów. Do tego Syrkowski dorzucił brąz Mistrzostw Świata Par Juniorów.

Fryderyka Wojciechowska pokazała się jako liderka reprezentacji Polski kobiet. Poprowadziła Polki do wygranej w Mistrzostwach Świata Par Kobiet, gdzie zdobyła komplet 31+1. Do tego bez straty punktu zakończyła finał Drużynowych Mistrzostw Świata Kobiet, w którym biało-czerwone zdobyły brąz.

Łącznie reprezentanci TSŻ-u Schoenberger zdobyli w dalekiej Australii 11 medali. Dumy z osiągnieć zawodników nie ukrywa trener Paweł Cegielski. - Nie zawiedli siebie, nas, bliskich i sponsorów. Są tytuły, ale nie tylko. Na tę chwilę mogę tylko powiedzieć, że czasem poza wynikiem liczy się jazda, styl, wyciągnięcie wniosków na przyszłość by i z jazdą przyszedł wynik. Myślę, że nasi reprezentanci wracają bogatsi o to wszystko i będziemy dalej pisać naszą piękną kartę - mówi szkoleniowiec toruńskich speedrowerzystów. Teraz przed uczestnikami MŚ w Australii chwila odpoczynku, po którym ruszą z przygotowaniami do sezonu 2024.

Sukcesy torunian na krajowym podwórku

Rok 2023 był wyjątkowo udany dla zawodników TSŻ-u Schoenberger Toruń na krajowym podwórku. Torunianie sięgnęli po Drużynowe Mistrzostwo Polski oraz po Drużynowy Puchar Polski. Drwęca Kaszczorek wygrała CS 1. Ligę. Ponadto reprezentanci naszego miasta sięgnęli m.in. po Drużynowe Mistrzostwo Polski do lat 23 i Mistrzostwo Polski Par Klubowych do lat 12.

Indywidualnie również nie brakowało sukcesów. Mistrzem Polski do lat 6 został Witold Fryckowski, a w kategorii do lat 12 wygrał Antoni Bosak - tuż za nim uplasował się Aleksander Młynarczyk. Także po srebro, lecz w IMP do lat 10 sięgnął Xawery Jeziorek. Fryderyka Wojciechowska czwarty raz w swojej karierze została Indywidualną Wicemistrzynią Polski. Kosma Syrkowski zdobył srebro IMP Juniorów, stopień niżej na podium stanął Adrian Olkowski, który zdobył także brąz w IMP do lat 16.

Sezon 2023 to także dalszy rozwój szkółki TSŻ-u Biofarm Toruń, gdzie pod okiem trenera Dawida Jeziorka regularnie trenuje około 30 młodych zawodników. Toruń będzie także gospodarzem Mistrzostw Europy, które odbędą się w dniach 26-28 lipca 2024.