Awantura w sklepie na Rubinkowie. Na jaw wyszły dawne grzechy pijanego 41-latka

W tamten poniedziałek (6 lutego 2023 r.) toruńscy policjanci interweniowali w jednym ze sklepów spożywczych na Rubinkowie. Na miejscu pracownicy wskazali nietrzeźwego mężczyznę, który został ujęty, kiedy próbował opuścić sklep ze skradzionym alkoholem. - Zachowywał się on wulgarnie, przeszkadzał klientom sklepu, przeklinał. Kiedy mundurowi przystąpili do legitymowania, sprawca kradzieży próbował wprowadzić ich w błąd, podając fikcyjne dane osobowe - wyjaśnia mł. asp. Dominika Bocian z biura prasowego KMP w Toruniu.

Toruń. Był poszukiwany listem gończym. Wpadł w sklepie na Rubinkowie

Okazało się, że zatrzymany mężczyzna miał co najmniej kilka powodów, aby nie chcieć spotkania z funkcjonariuszami. Delikwent został przewieziony do izby wytrzeźwień. Gdy „doszedł do siebie", został ukarany mandatem za kradzież, zakłócenie porządku publicznego, używanie słów wulgarnych i wprowadzenie w błąd policjantów podczas legitymowania.

- To nie wszystko. Po sprawdzeniu w systemach informatycznych okazało się, że sprawca od dłuższego czasu ukrywał się przed organami ścigania. 41-latka poszukiwał listem gończym Sąd Rejonowy w Toruniu, który wydał też nakaz zatrzymania i doprowadzenia go do najbliższego zakładu karnego w innej sprawie. Mężczyzna został skazany na półtora roku pozbawienia wolności za jazdę pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu, przy czym to przestępstwo popełnił w warunkach tzw. recydywy - informuje nas mł. asp. Bocian.

Pijany awanturował się w sklepie na terenie Torunia. Posiedzi w więzieniu

Wyliczone przez policjantkę "grzechy" 41-latka to również nie wszystko. Policjanci odkryli, że zatrzymany przez nich mężczyzna miał do odbycia trzy lata pozbawienia wolności za popełnione w przeszłości oszustwo. Poszukiwany został już osadzony w jednostce penitencjarnej. Najbliższe lata spędzi za kratami i nie będzie to krótki pobyt.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Czy byłeś/aś kiedykolwiek świadkiem kradzieży? TAK NIE MIAŁEM/AM OKAZJI