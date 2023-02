Okradł kiosk

Włamał się do popularnego centrum handlowego. 23-latek z Torunia za kratami

km 14:08 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Toruń: Kryminalni z komisariatu na Śródmieściu zatrzymali 23-latka, który włamał się do saloniku prasowego. - Mężczyzna ukradł co najmniej 800 paczek papierosów, tytoń i gotówkę. Teraz za to przestępstwo może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności - informuje nas mł. asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.