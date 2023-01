Łzy same płyną do oczu

Białe róże ukryły groby Michała i Emilii. Dopiero zaczynali dorosłe życie. Zbyt szybko powiększyli grono aniołów

korz | eitor 17:28

To były ciche pogrzeby. Rodzice Michała i Emilii z Torunia oddaliby wszystko, by tak szybko do nich nie doszło. Rodzice chłopaka prosili o to, aby nie składać im kondolencji. Michał i Emilia zginęli w koszmarnym wypadku na autostradzie A2 pod Łodzią. Psychiatrzy wciąż nie pozwalają na przesłuchanie osoby, która prowadziła samochód.