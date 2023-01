18-letnia Emilia straciła życie w koszmarnym wypadku na A2. Szkoła pogrążona w żałobie. "Śpieszmy się kochać ludzi..."

To nie koniec?!

18-latka i 20-latek z Torunia nie żyją, a 19-letnia kierująca BMW (również torunianka), która przeżyła tragiczny wypadek pod Łodzią ma traumę do końca życia. Kobieta nie opanowała pojazdu, który zderzył się z mercedesem, wyleciał z drogi i dachował. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Wiemy na pewno, że 19-latka wymijała inny samochód. - Dwie poszkodowane kobiety, w tym jedna po udanej reanimacji przez strażaków i ratowników, zostały przetransportowane do szpitali. Niestety pomimo wysiłków personelu medycznego w szpitalu zmarła 18-letnia pasażerka BMW - poinformowali druhowie z OSP Dmosin.

Czytaj więcej o sprawie: Byli tacy młodzi! Zginęli w makabrycznym wypadku pod Łodzią. To 19-latka z Torunia prowadziła BMW

18-letnia Emilia zginęła na A2. Toruńska szkoła pogrążona w żałobie. "Śpieszmy się kochać ludzi..."

Emilia chodziła do II LO im. Królowej Jadwigi w Toruniu. - Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą... - słowa księdza Jana Twardowskiego zostały wykorzystane we wpisie, upamiętniającym uczennicę. - Zdecydowanie za wcześnie - napisała pani Dorota. Społeczność liceum pogrążyła się w żałobie, podobnie jak rodziny zmarłych. Nasza redakcja przyłącza się do wyrazów współczucia, kierowanych przez przedstawicieli "ogólniaka".

Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność na drogach. Przy wyprzedzaniu innych pojazdów należy zachować szczególną ostrożność. Warunki atmosferyczne nie ułatwiają nam zadania, więc warto zachować najwyższy poziom koncentracji. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię zdjęć z wypadku w województwie łódzkim.

