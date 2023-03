Biegacze opanują Toruń. Te ulice będą zamknięte! Poważne utrudnienia

Od minionej soboty (25 marca 2023 r.) w Toruniu trwają 9. Halowe Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Masters Toruń 2023. W nadchodzącym tygodniu odbędzie się kilka imprez towarzyszących i w związku z nimi trzeba się przygotować na utrudnienia komunikacyjne. Szczegóły zdradza rzeczniczka prasowa Miejskiego Zarządu Dróg, Agnieszka Kobus-Pęńsko. Warto się zapoznać z tym komunikatem i uniknąć przykrych niespodzianek.

9. Halowe Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Masters Toruń 2023. Te ulice będą zamknięte!

- Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem wydarzeń. Będzie to pomocne, przy planowaniu drogi do szkoły czy pracy, ponieważ w czasie imprez będą występowały ograniczenia w ruchu - podkreśla rzeczniczka MZD.

29 marca (środa) Bieg na dystansie 10 km w ramach IX Halowych Mistrzostw Świata

początek imprezy: 9:00

zakończenie: 14:00

trasa: start ul. Bema Arena Toruń w kierunku ul. Szosa Chełmińska na wschodnią jezdnię, lewym pasem ruch, pomiędzy ulicami Warzywną a ul. Bartniczą nawrót i dalej drogą rowerową w kierunku Torunia. Na ul. Pawiej uczestnicy wbiegną na zachodnią jezdnię ul. Szosa Chełmińska

31 marca (piątek) Chód sportowy 10 km w ramach IX Halowych Mistrzostw Świata

początek imprezy: 8.30

zakończenie: 17.25

trasa: start stadion przy ul. Bema, drogą rowerową w kierunku placu Hoffmana, północną jezdnią ul. Bema w kierunku stadionu. Uczestnicy chodu wykonają 6 okrążeń. Meta na stadionie przy ul. Osmańskiego.

1 kwietnia (sobota) Półmaraton w ramach IX Halowych Mistrzostw Świata

początek imprezy: 9.00

zakończenie: 14.00

trasa: start ul. Bema Arena Toruń w kierunku ul. Szosa Chełmińska na wschodnią jezdnię, lewym pasem ruch do granic administracyjnych miasta, a następnie drogą wojewódzką nr 553 do skrzyżowania (Świerczynki-Kowróz) uczestnicy skręcają w lewo do kościoła w Świerczynkach i wbiegają na drogę rowerowa w kierunku Torunia. Na ul. Pawiej wbiegają na zachodnią jezdnię ul. Szosa Chełmińska na lewy pas. Dalej ul. Szosa Chełmińska do ul. Bema, meta na wysokości Hali Widowiskowej.

